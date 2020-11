UTA Arad 1-3 Gaz Metan Medias | UTA cu ocaziile, iar Gazul cu golurile! Dumitru ii aduce lui Jorge Costa a doua victorie consecutiva! 

16:28

Min 90+3: Final de PARTIDA! Gaz Metan reuseste a doua victorie in campionat si se distanteaza de zona rosie. Aradul este pe 7 si a cazut de pe locurile de playoff. Nicolao Dumitru a ajuns la sase goluri in acest sezon de Liga 1.



Min 81: Deschidere geniala de la mijlocul terenului, care il surprinde mai apoi pe Dumitru singur cu portarul Iacob. Atacantul celor de la Medias trimite cu sange rece mingea in plasa Aradului si face dubla!









Min 78: Fotbalist de-al Aradului trimite cu capul o minge primita din corner, dar aceasta loveste bara!









Min 65: INCREDIBILA ocazie a lui Rus! Fotbalistul Aradului isi bate joc de o ocazie din preajma careului mic! Atacantul a trimis mult peste poarta, iar Aradul cauta in continuare egalarea!









Min 37: Goooool UTA! Eroare mare a lui Buzbuchi, care ii permite lui Vlad Morar sa reduca scorul de pe tabela. Aradul revine in meci inainte de pauza.









Min 32: Goooool Gaz Metan! Ronaldo Deaconu majoreaza scorul printr-o executie demna de numele sau. Mijlocasul a trimis imparabil de la 16m!









Min 23: GOOOOL Gaz Metan! Mijlocasul celor de la Medias gaseste un culoar pentru Nicolae Dumitru, care il invinge pe Iacob dupa ce acesta aparase in prima faza.









Min 20: Ce intrare are Ciprian Rus! Atacantul lui UTA are o intrare periculoasa asupra unui fotbalist de la Medias, pentru care este avertizat cu galben!







Min 13: Ciocnire grava intre Horsia si Iacob. Portarul Aradului ramane la pamant, iar Horsia este avertizat de catre arbitru cu cartonasul galben.















Min 1: Arbitrul fluiera startul partidei!







Echipele de START de la UTA Arad - Gaz Metan Medias:







UTA Arad - Gaz Metan Medias



UTA va juca pe teren propriu, contra lui Gaz Metan, in ultimul meci din etapa a zecea a Ligii 1. Aradenii au inregistrat o forma buna in Liga 1 si vin dupa doua victorii consecutive: 1-0 cu Chindia Targoviste si 3-2 cu FC Botosani.

Echipa lui Jorge Costa avea o serie de 5 meciuri fara fara victorie, dar a spart gheata etapa trecuta, dupa 2-1 cu CFR.



Dupa aceasta partida Dan Petrescu a contastat vehement arbitrajul. Ultima data, cele doua echipe s-au intalnit in 2016, cand ambele cuburi evoluau in Liga 2, iar mediesenii s-au impus cu 4-0.