EXCLUSIV Universitatea Craiova jubilează: „500.000 de euro!”

Universitatea Craiova jubilează: „500.000 de euro!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Florin GardosUniversitatea CraiovaLaurentiu ReghecampfFCSBSuperliga
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Florin Gardoș, fost fundaș central al Universității Craiova și al FCSB-ului, a reacționat după ce FRF a confirmat că Laurențiu Reghecampf îi poate antrena pe roș-albaștri. 

Florin Gardoș: „E important că s-au rezolvat lucrurile”

Gardoș a remarcat că gruparea din Bănie și-a asigurat 500.000 de euro în câteva zile: 200.000 de la Reghecampf/FCSB și 300.000 de euro de la meciul de astăzi cu Getafe. 

„S-au mai strâns 200.000, cu 300.000 din meciul de azi, sunt 500.000 de euro pentru Craiova în câteva zile! Glumim și noi. 

E important că s-au rezolvat lucrurile. Și pentru Craiova era important să își recupereze suma aia și pentru Laurențiu să poată antrena în liniște. 

Are totul la îndemână, are echipă, are condiții și sper să facă o treabă bună”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.  

Florin Gardoș

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În pauza internațională din septembrie-octombrie, Laurențiu Reghecampf a semnat cu FCSB, după ce fosta campioană a României s-a despărțit de Marius Baciu, în urma unui start slab de sezon în actuala stagiune.

Totuși, revenirea lui „Reghe” pe banca lui FCSB a fost complicată de un litigiu mai vechi cu Universitatea Craiova, club de care tehnicianul s-a despărțit în 2023 pentru a semna cu Al Tai în Arabia Saudită.

Antrenorul avea de achitat o clauză de reziliere, din care rămăsese restantă suma de 150.000 de euro. Din cauza neachitării datoriei, Reghecampf a fost sancționat cu interdicția de a activa în fotbalul românesc.

Între timp, suma restantă a fost achitată de FCSB, iar miercuri, 14 octombrie, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) a respins cererea de sancționare formulată de Universitatea Craiova, a ridicat sancțiunea aplicată în 2024 și a închis procedura disciplinară.

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În urma acestei decizii, Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a comentat situația fostului antrenor al oltenilor, care a bifat deja prima victorie cu FCSB în noul sezon, după 1-0 în etapa #11 cu Oțelul Galați, pe Arena Națională.

„Era de înțeles, având în vedere că, din ce am văzut, din ce am citit și din ce am ca informații, banii au fost plătiți. Decizia mi se pare normală, din punctul meu de vedere”, a spus Pavel Badea pentru reporterul Pro TV Catia Tănase.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Getafe de astăzi, ora 19:45, în etapa #1 din faza ligii UEFA Conference League. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

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