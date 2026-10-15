Florin Gardoș, fost fundaș central al Universității Craiova și al FCSB-ului, a reacționat după ce FRF a confirmat că Laurențiu Reghecampf îi poate antrena pe roș-albaștri.

Florin Gardoș: „E important că s-au rezolvat lucrurile”

Gardoș a remarcat că gruparea din Bănie și-a asigurat 500.000 de euro în câteva zile: 200.000 de la Reghecampf/FCSB și 300.000 de euro de la meciul de astăzi cu Getafe.

„S-au mai strâns 200.000, cu 300.000 din meciul de azi, sunt 500.000 de euro pentru Craiova în câteva zile! Glumim și noi.

E important că s-au rezolvat lucrurile. Și pentru Craiova era important să își recupereze suma aia și pentru Laurențiu să poată antrena în liniște.

Are totul la îndemână, are echipă, are condiții și sper să facă o treabă bună”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.