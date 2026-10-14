Reghecampf s-a întors luna trecută la FCSB pentru al treilea mandat, însă antrenorul avea în continuare o datorie față de Universitatea Craiova. În septembrie 2023, "Reghe" a plecat de la formația olteană și era obligat să plătească clauza de reziliere în valoare de 200.000 de euro.

Mihai Stoica: "Reghecampf a plătit. Era clar că avea dreptul să antreneze"

Până la achitarea integrală a clauzei, lui Reghecampf îi era interzis să antreneze în România. Antrenorul plătise deja 50.000 de euro, iar diferența de 150.000 a fost achitată de Gigi Becali, conform anunțului făcut la momentul instalării.

Cazul a fost închis oficial miercuri seară, printr-un anunț făcut de Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF. Despre subiect a vorbit și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului roș-albastru.

"Reghecampf a plătit timp de doi ani. Nu ajunsese la concurența sumei. Acum, suma e achitată integral. A fost de bună credință, a plătit. El nici nu avea calitate procesuală, iar aici se încheie orice discuție.

Era clar că avea dreptul să antreneze, din moment ce s-a plătit. Nu știu dacă era vreun suporter îngrijorat. Scriau unii ce și-ar dori ei să se întâmple, dar în niciun caz ce se va întâmpla", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO Decizia Comisiei în cazul Reghecampf - Craiova