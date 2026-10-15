Gest de suflet la meciul Gloria Bistrița – SCM Craiova: Andreea Hurloi are nevoie de ajutor

Pe tabela de marcaj din TeraPlast Arena, din Bistrița, a fost afișată imaginea Andreei Hurloi, alături de conturile bancare în care pot fi făcute donații și de mesajul: „Împreună luptăm pentru Andreea!”

Fiica fostei glorii a fotbalului bistrițean, Gheorghe Hurloi, a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer la nivelul sacului lacrimal.

Meciul de handbal feminin dintre Gloria Bistrița și SCM Craiova, încheiat cu victoria gazdelor, scor 32-26, a depășit granițele unui eveniment sportiv obișnuit și s-a transformat într-un gest de solidaritate pentru Andreea Hurloi.

„O mamă. Doi copii. O luptă grea.

Andreea are 46 de ani și este mamă a doi copii. De curând a aflat că are nevoie de peste 70.000 de euro ca să nu-și piardă ochiul drept, poate chiar viața.

Are o formă foarte rară de cancer, la sacul lacrimal.

Andreea Hurloi are nevoie de noi!

Diagnosticul exact: carcinom scuamos nekeratinizat, bine diferențiat (G1), al canalului lacrimal de la ochiul drept.

Tratamentul se face doar în străinătate și presupune terapie cu protoni.

De asemenea, are nevoie și de 5–6 ședințe de chimioterapie în paralel, tot în străinătate.

Andreea este o femeie puternică, care nu se dă bătută. Crește singură doi copii, de 19 și 15 ani. Este fiica lui Ghiță Hurloi, un simbol al fotbalului bistrițean. De la el a învățat să lupte până la capăt”, apare pe afișul de strângere de fonduri.