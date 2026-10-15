Universitatea Craiova, campioana României, este echipa care ne reprezintă în această competiție. Primul adversar? Getafe, formație care a terminat sezonul precedent pe locul 7 în Spania. Partida se joacă pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, care va fi sold-out la ora jocului.

Echipe probabile:

Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu – Matei, Al Hamlawi, Baiaram.

Getafe: Soria – Kiko Femenia, Djene, Sazonov, Mojica – Garcia, Francho, Martin, Gudelj – Mayoral, Satriano.

Cei doi antrenori se confruntă cu destule probleme de lot, în special spaniolii.

José Bordalás, antrenorul lui Getafe, nu se poate baza pe Juanmi, Azon, Mangala, Romero, dar nici pe noua achiziție, Carvajal.

Coelho nu se poate baza nici el pe Etim, Mora, Rus sau pe portarul Isenko.

Getafe este pe locul 14 în La Liga după 8 partide, cu 8 puncte. Ultimul meci pentru echipa de pe Coliseum s-a terminat cu o înfrângere, scor 0-3, în deplasarea de la Barcelona, unde a întâlnit liderul campionatului.

Casele de pariuri oferă cote echilibrate la meciul din Bănie:

Craiova - 3.30

Egal - 3.10

Getafe - 2.38

Craiova va mai găzdui două meciuri pe stadionul Ion Oblemenco în faza principală a Conference League: pe Egnatia, pe 5 noiembrie, și pe Copenhaga, pe 17 decembrie.

Universitatea vine după o victorie în campionat contra celor de la Csikszereda, în deplasare, scor 1-0, și ocupă în acest moment poziția a 3-a în Superligă.

Craiova va disputa în total 6 partide în grupa principală de Conference în acest an, adversarii fiind:

Getafe, Inter Escaldes, Egnatia, Brighton, Kairat Almaty și Copenhaga.

David Šmajc din Slovenia va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 4,50 cartonașe galbene pe meci și 0,17 roșii.

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