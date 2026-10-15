Americanul Ronald Polite a fost MVP-ul oltenilor, cu 26 puncte, 4 pase decisive, Demetrius Davis a reuşit 12 p, 4 recuperări, iar Justin Gordon a adăugat 12 p, 5 rec.

Gazdele au început promiţător, cu 8-3 şi 10-5, dar totul a durat cinci minute, iar apoi Sporting a preluat conducerea.

Medaliata cu bronz din ediţia trecută a Ligii Naţionale a suferit al doilea eşec în competiţie, unul fără drept de apel, după ce a fost dominată de lusitani practic de la un capăt la altul.

SCM Universitatea Craiova a fost învinsă de echipa portugheză Sporting Lisabona, cu scorul de 97-77 (23-20, 25-23, 25-14, 24-20), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Bănie, într-un meci din Grupa C a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

De la oaspeţi s-au evidenţiat Liam O'Reilly, cu 20 p, 4 pd, Javian Davis, cu 18 p, 4 rec, Gabriel Kalscheur, cu 13 p, Francisco Amarante, cu 10 p, 3 rec, 5 pd, Andre Cruz, cu 10 p, 6 rec.

În celelalte meciuri din grupă, marţi, echipa azeră Gence BC a pierdut acasă cu grecii de la Kolossos H Hotels BC, scor 62-80, iar miercuri, formaţia turcă Esenler Erokspor a învins în deplasare echipa bulgară Rilski Sportist Samokov cu 94-62.

În clasament, pe primul loc se află Esenler Erokspor, cu 4 puncte, urmată de Kolossos H Hotels BC, 4 puncte, Sporting, 4 puncte, SCM Universitatea Craiova, 2 puncte, Rilski Sportist, 2 puncte, Gence BC, 2 puncte. Primele două clasate se califică în faza a doua a grupelor.

SCM ''U'' Craiova va disputa următorul meci pe 21 octombrie, la Istanbul, cu Esenler Erokspor.

Oradea a pierdut și ea în aceeași competiție, 69-79 cu Lokomotiv Plovdiv

CSM CSU Raiffeisen Oradea a fost învinsă de echipa bulgară Lokomotiv Plovdiv, cu scorul de 79-69 (17-20, 26-18, 20-15, 16-16), miercuri seara, în Sila Complex din Plovdiv, într-un meci din Grupa H a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.

Vicecampioana României a dominat primele 17 minute ale jocului, dar apoi bulgarii au preluat controlul şi s-au desprins decisiv pe tabelă.

Cei mai buni orădeni au fost Malik Osborne, cu 15 puncte, 8 recuperări, Quincy Guerrier, cu 15 p, 7 rec, Kris Richard, cu 14 p, şi Bodie Hume, cu 10 p.

Artizanul victoriei lui Lokomotiv a fost Jomaru Brown, cu 27 p, Jordan Dallas a adăugat 15 p, 6 rec, Isaiah Thompson a contribuit cu 15 p, 6 rec, iar Devearl Ramsey a reuşit 10 p, 9 pase decisive, informează Agerpres.

În celelalte meciuri din grupă, marţi, Fribourg Olympic Basket a pierdut acasă cu Mykonos Betsson BC, cu 65-80, iar miercuri, Neftci Baku a fost învinsă acasă de VEF Riga cu 110-94.

VEF Riga conduce în clasament, cu 4 puncte, urmată de Mykonos Betsson BC, 4 puncte, Lokomotiv Plovdiv, 3 puncte, CSM CSU Raiffeisen Oradea, 3 puncte, Neftci Baku, 2 puncte, Fribourg Olympic Basket, 2 puncte. Primele două clasate se califică în faza a doua a grupelor.

CSM CSU Oradea va juca următorul meci pe 21 octombrie, acasă, cu VEF Riga.