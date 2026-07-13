Transformarea Universității Craiova în cea mai bună echipă a momentului are la bază investițiile inspirate ale conducerii, numirea la fel de inspirată a lui Filipe Coelho, construirea unui lot superior oricărui adversar, dar și o doză de încredere pe care nicio echipă românească nu a degajat-o în ultimul deceniu.

Duminică seară, pe "Ion Oblemenco", elevii strategului portughez au trecut un nou test al nervilor la loviturile de departajare, al treilea consecutiv, reușind să mai dea o lovitură în orgoliul rivalei cu care s-au luptat pentru titlu și Cupa României. Toți cei cinci executanți ai Craiovei au transformat cu sânge rece, Macalou a cedat psihic, iar oltenii au ajuns la cifre incredibile în ceea ce privește modul în care se prezintă la punctul cu var.

Craiova, uluitoare la penalty-uri: 19 din 20 cu Coelho antrenor!

Al Hamlawi, Rus, Cicâldău, Mora și Anzor Mekvabishvili au demonstrat că valul de încredere pe care se află îi ajută în momente critice și, au anulat eforturile lui Lefter și au înscris de fiecare dată de la punctul cu var în ciuda unei situații de presiune. A fost a treia serie de penalty-uri consecutivă câștigată de craioveni, după cea din finala Cupei României cu U Cluj și cea din semifinala cu Dinamo!

În ultimul act al Cupei, oltenii au transformat de șase ori, în meciul cu Dinamo au făcut-o de patru ori. Astfel, cu penalty-urile de duminică seară, au ajuns la 15 execuții consecutive la loteria decisivă. Lor li se adaugă cele două lovituri transformate de Al Hamlawi cu Vitbesk și un gol al lui Băsceanu într-un meci cu Petrolul, din Superligă.

Singurul fotbalist care a ratat de la 11 metri în mandatul lui Coelho a fost georgianul Anzor, contra celor de la Sparta Praga, pe 11 decembrie 2025. De atunci, oltenii cu transformat 18 penalty-uri la rând!

Executanți de clasă

Dacă expertul în lovituri de la 11 metri este Al Hamlawi, cu gol în fiecare dintre cele trei serii, Craiova are în Rus și Mora alți doi executanți de încredere, iar Anzor are pe conștiință doar lovitura irosită contra praghezilor.

Cine a executat penalty-urile Craiovei:

vs. U Cluj (Supercupă): Al Hamlawi, Rus, Cicâldău, Mora, Anzor

Al Hamlawi, Rus, Cicâldău, Mora, Anzor vs. Vitebsk (preliminarii UCL): Al Hamlawi x2

Al Hamlawi x2 vs. U Cluj (finala Cupei): Al Hamlawi, Mora, Teles, Romanchuk, Anzor, Crețu

Al Hamlawi, Mora, Teles, Romanchuk, Anzor, Crețu vs. Dinamo (semifinala Cupei): Al Hamlawi, Rus, Mora, Teles

Al Hamlawi, Rus, Mora, Teles vs. Petrolul (Superliga): Băsceanu

Băsceanu vs. Sparta Praga (grupe UECL) : ratare Anzor

: ratare Anzor vs. Mainz (grupe UECL): Al Hamlawi

Reușitele care aduc reușite

Într-un context al Cupei Mondiale în care nume mari au cedat în fața presiunii, Filipe Coelho a vorbit despre modul în care reușește să-i capaciteze pe elevii săi: prin exercițiu, concentrare și încrederea dobândită odată cu fiecare minge trimisă în poarta adversarului.

"Penalty-urile nu sunt despre noroc, sunt despre antrenament. Avem ambiție, o echipă foarte bună. Penalty-urile nu sunt despre noroc pentru mine, sunt despre concentrare. Ne-am gândit la penalty-uri pe final, ne-am pregătit pentru asta și am făcut o schimbare, l-am introdus pe Assad. Este un executant foarte bun. Este despre mentalitate", a explicat antrenorul lusitan, la finalul victoriei din Supercupă, într-o încercare de a demonta mitul loteriei la loviturile de departajare.