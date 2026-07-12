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Ilie Dumitrescu (57 de ani) i-a propus lui Gigi Becali să îi transfere la FCSB pe Denis Drăguș (27) și Florinel Coman (28).

Două recomandări pentru FCSB de la Ilie Dumitrescu

Fostul mare internațional român și-a exprimat speranța ca cei doi tricolori să ajungă în România și să crească nivelul Superligii și al roș-albaștrilor.

„Îi recomand pentru FCSB pe Coman și pe Drăguș. Cei doi au fost obiectivele lui Gigi Becali, am avut o discuție cu el. Și-a exprimat dorința de a face aceste două transferuri, care din punctul meu de vedere ar ajuta-o și pe FCSB și echipa națională. Vorbim de doi jucători care sunt în vederile selecționerului.

Prima variantă pentru ei ar fi Steaua. Eu sper să ajungă în România și să crească nivelul Superligii și al FCSB-ului”, a declarat Ilie Dumitrescu.

Gigi Becali: „Pe Coman și Drăguș îi așteptăm oricând!”

FCSB a rezolvat în această vară doar două transferuri: fundașul lateral Ronny Labonne și fostul dinamovist Eddy Gnahore. Gigi Becali a anunțat și alte mutări la formația roș-albastră, însă doar în compartimentul ofensiv.

Finanțatorul de la FCSB spune că, dacă cele două mutări la care speră se vor concretiza în cele din urmă, cel mai probabil cei doi fotbaliști vor ajunge la FCSB la finalul lunii august.

Motivul? Atât Denis Drăguș, cât și Florinel Coman nu vor să plece de la echipele de care aparțin în momentul de față, Trabzonspor, respectiv Al Gharafa, fără să obțină câștiguri substanțiale.

Totodată, patronul de la FCSB a ținut să menționeze că cei doi fotbaliști sunt așteptați oricând la FCSB.

„Pe Coman sau Drăguș îi așteptăm oricând, orice ar fi. Nu avem nicio veste la ora asta. Ei, dacă vor veni, vor veni spre final. Ei mai trag, au interesele lor. Poate la final de august, îi primim oricând”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.