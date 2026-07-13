Inter va debuta în campionat pe teren propriu, împotriva nou-promovatei Monza, iar în etapa a treia va primi vizita lui Napoli, una dintre principalele rivale la titlu.

Cristi Chivu: „Nu ne temem de nimeni”

Întrebat dacă va continua cu sistemul 3-5-2, Chivu a explicat că își dorește o echipă capabilă să se adapteze în funcție de adversar.

„Sunt interesat de flexibilitate. Jucătorii trebuie să se adapteze adversarului și momentelor din joc. Nu doar identitatea unei echipe îți aduce trofee, ci și capacitatea de a te adapta”, a declarat antrenorul român.

Chivu a dezvăluit și ce vrea să îmbunătățească la Inter în noul sezon.

„Vreau mai mult curaj, mai multă determinare și să tratăm fiecare meci cu maximă seriozitate. Avem un lot care ne permite să fim competitivi”, a spus tehnicianul.

Întrebat despre principalele contracandidate la titlu, fostul fundaș a oferit un răspuns plin de încredere.

„Nu trebuie să demonstrez nimic, decât să fiu eu însumi și să ajut echipa. Nu ne temem de nimeni, ci doar de noi înșine. Suntem ambițioși și vrem să câștigăm din nou”, a afirmat Chivu.

Antrenorul român a explicat și că plecările din această vară nu îi schimbă obiectivele.

„Am pierdut jucători care au făcut istorie pentru acest club, dar avem un lot care combină experiența cu tinerețea. Ambiția rămâne aceeași și vom face tot posibilul să menținem Inter la cel mai înalt nivel”, a încheiat Cristi Chivu.

Primul mare derby al sezonului pentru Inter va avea loc în etapa a 10-a, împotriva lui AC Milan, iar turul campionatului se va încheia cu tradiționalul „Derby d'Italia”, contra lui Juventus.

Programul lui Inter în primele 19 etape: