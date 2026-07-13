Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul adus în ianuarie de FCSB, a traversat câteva luni dificile, însă a încheiat sezonul cu succes. Criticat de Gigi Becali după primele jocuri și absent o perioadă din cauza unei accidentări, israelianul a marcat golul decisiv din barajul pentru Conference League contra lui Dinamo.

Ofri Arad: "Am fost foarte șocat când am citit că aș vrea să plec de la FCSB"

În perioada în care era criticat public de Gigi Becali, presa israeliană a scris că Ofri Arad și-ar dori deja să plece de la FCSB. Fostul jucător de la Maccabi Haifa și Kairat Almaty neagă însă că i-a trecut prin minte un astfel de gând și dă asigurări că nu se pune problema unei plecări, cel puțin momentan.

"Nu a fost niciodată adevărat că aș fi vrut să plec de aici. Nu am venit aici doar pentru 6 luni. Nu știu cine a lansat zvonul, dar nu am vrut niciodată să plec. Da, am trecut printr-un moment dificil, în primele luni nu mi-a fost simplu, iar lumea credea că îmi fac bagajul deja.

Totuși, cei care mă cunosc știu că nu cedez niciodată. Mă bucur că oamenii au văzut ce pot aduce acestei echipe. În viitor, chiar dacă îmi va fi greu, nu vor mai fi zvonuri că vreau să plec. Dacă plec, va afla toată lumea, însă eu îmi doresc că continui și să îmi îndeplinesc obiectivele.

Am fost foarte șocat când am citit că aș vrea să plec și că nu aș fi fericit aici. Sigur, e dificil când nu joci și ești accidentat, dar nu sunt copil și am știut ce am de făcut", a spus Ofri Arad, într-un interviu pentru PRO TV.