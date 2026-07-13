EXCLUSIV Dat ca și plecat, jucătorul de la FCSB reacționează

Dat ca și plecat, jucătorul de la FCSB reacționează Superliga
SPORT.RO
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FCSB va debuta în noul sezon cu un meci contra lui FC Argeș, vineri, în prima etapă din Superliga.

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Din articol

Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul adus în ianuarie de FCSB, a traversat câteva luni dificile, însă a încheiat sezonul cu succes. Criticat de Gigi Becali după primele jocuri și absent o perioadă din cauza unei accidentări, israelianul a marcat golul decisiv din barajul pentru Conference League contra lui Dinamo.

Ofri Arad: "Am fost foarte șocat când am citit că aș vrea să plec de la FCSB"

În perioada în care era criticat public de Gigi Becali, presa israeliană a scris că Ofri Arad și-ar dori deja să plece de la FCSB. Fostul jucător de la Maccabi Haifa și Kairat Almaty neagă însă că i-a trecut prin minte un astfel de gând și dă asigurări că nu se pune problema unei plecări, cel puțin momentan.

"Nu a fost niciodată adevărat că aș fi vrut să plec de aici. Nu am venit aici doar pentru 6 luni. Nu știu cine a lansat zvonul, dar nu am vrut niciodată să plec. Da, am trecut printr-un moment dificil, în primele luni nu mi-a fost simplu, iar lumea credea că îmi fac bagajul deja.

Totuși, cei care mă cunosc știu că nu cedez niciodată. Mă bucur că oamenii au văzut ce pot aduce acestei echipe. În viitor, chiar dacă îmi va fi greu, nu vor mai fi zvonuri că vreau să plec. Dacă plec, va afla toată lumea, însă eu îmi doresc că continui și să îmi îndeplinesc obiectivele. 

Am fost foarte șocat când am citit că aș vrea să plec și că nu aș fi fericit aici. Sigur, e dificil când nu joci și ești accidentat, dar nu sunt copil și am știut ce am de făcut", a spus Ofri Arad, într-un interviu pentru PRO TV.

Ofri Arad a fost adus la FCSB din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Kairat Almaty, formație alături de care a evoluat în faza principală din Champions League.

Arad a jucat în doar 7 meciuri la FCSB și a strâns în total puțin peste 220 de minute. A marcat golul decisiv în finala barajului pentru Conference League contra lui Dinamo, iar Gigi Becali și-a schimbat părerea despre israelian, descriindu-l drept "fotbalist care nu se teme" și spunând că "am câștigat un jucător".

În ianuarie, Ofri Arad a semnat un contract până în 2028 cu FCSB. Israelianul are un salariu lunar de 20.000 de euro.

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