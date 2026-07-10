Inițial, s-a discutat că Arena Națională va putea fi din nou folosită pentru fotbal la începutul lunii august, dar acest lucru nu mai este posibil.

Revenirea lui FCSB și Dinamo pe Arena Națională, amânată

Se pare că meciurile celor de la FCSB și de la Dinamo vor putea fi găzduite de Arena Națională abia din luna septembrie, chiar dacă noul sezon din campionatul României va lua startul peste numai o săptămână.

Potrivit GSP, Primăria Municipiului București a semnat un contract pentru găzduirea pe Arena Națională a Saga Festival, care va avea loc în perioada 21-23 august.

După ce Saga Festival se va încheia, pe Arena Națională se va monta noul gazon, astfel că fotbalul va putea reveni pe cel mai mare stadion al României abia în luna septembrie.