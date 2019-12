ABANDONAT DEFINITIV! Decizie de ultima ora a Chindiei dupa ce Vodut a fost suspendat 2 ani pentru ca a pariat pe propria echipa! Ce se intampla cu jucatorul

Din articol Conducerea Chindiei i-a reziliat contractul lui Vodut

Mihai Vodut (25 ani) a fost suspendat pentru 2 ani si a primit o amenda uriasa, de 300.000 de lei.

Jucatorul Chindiei a fost suspendat din cauza pariurilor sportive. Vodut ar fi pariat chiar pe propria echipa, in perioada in care se afla sub contract cu Viitorul, dupa cum declara fosta sa iubita.

In luna ianuarie a fost concediat de la Viitorul, dupa scandalul cu pariuri in care a fost implicat. Atacantul de 25 de ani a trecut pe la Beitar Ierusalim pentru cateva luni, apoi a semnat cu Chindia. In acest sezon are 12 meciuri si doua goluri pentru echipa lui Viorel Moldovan.

Conducerea Chindiei i-a reziliat contractul lui Vodut

Dupa aflarea verdictului si amenzii uriase pe care jucatorul le-a primit, conducerea Chindiei nu a stat pe ganduri si i-a reziliat contractul. Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, presedintele Chindiei Targoviste, Marcel Ghergu, a vorbit despre situatia lui Vodut.

"Contractul lui de activitate sportiva va fi reziliat, sunt obligat sa fac asta. Incepand cu data de azi, cea a pronuntarii hotararii, contractul lui a fost suspendat. Sunt oblicat sa iau act de decizia Comisiei de Disciplina. Fotbalistului i se va rezilia contractul.

I-am transmis jucatorului hotararea. Astept sa ma sune, il astept la club. Oricum, aveam stipulat in contract ca, daca se va lua o decizie nefavorabila in cazul lui, contractul ii va fi reziliat. Eram obligati sa incheiem colaboararea inclusiv daca nu aveam acea clauza in contract.

Noi n-am avut probleme cu Mihai Vodut. Jocul lui a oscilat, dar din punct de vedere disciplinar n-am avut probleme", a declarat Marcel Ghergu la Gazeta Sporturilor.