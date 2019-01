Viitorul aduce completari la situatia lui Mihai Vodut! Gica Hagi a fost ofertat de mai multe agentii de pariuri!

Lui Mihai Vodut i s-a reziliat contractul cu Viitorul.

Viitorul a oferit astazi noi informatii prin intermediul unui comunicat de presa despre situatia fotbalistului Mihai Vodut. Gheorghe Hagi a decis sa ii rezilieze contractul, dupa ce Vodut a pariat pe meciurile propriei echipe prin intermediul fostei iubite.

Conform comunicatului, "regele" a fost contactat de mai multe agentii de pariuri, in ideea unei colaborari, insa Hagi a refuzat toate ofertele, desi erau extrem de avantajoase pentru club din punct de vedere financiar.

"In contractul jucatorului Mihai Vodut a fost stipulat, asa cum exista in cazul oricarui alt jucator, antrenor sau oficial al FC Viitorul, ca raspunde personal de nerespectarea legii sau a regulamentelor sportive, tocmai in dorinta de a se preveni orice incalcare a acestora, pentru ca ar fi afectata imaginea clubului.

De-a lungul timpului au existat numeroase oferte de colaborare/ sponsorizare venite din partea diferitelor agentii de pariuri, foarte bune din punct de vedere financiar pentru patronul clubului si pentru FC Viitorul, care au fost refuzate de indata pentru ca dl. Gheorghe Hagi este atat patronul clubului cat si managerul echipei", este scris in comunicatul de presa dat de clubul Viitorul.