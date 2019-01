COD ROSU la Viitorul: a castigat un singur amical din cele 6! Hagi jr. si-a stabilit obiectivele pentru finalul sezonului

Hagi e in alerta. Viitorul a castigat un singur meci din 6. Hagi spera ca oficial sa ii mearga bine. Craiova e primul adversar din campionat.



Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Viitorul a prins play-off-ul in fiecare an. Acum e pe 5 si incepe anul impotriva Craiovei.

"Va fi un meci spectaculos ca de fiecare data. Sa intram in play-off si acolo ne vom bate cu fiecare", a declarat Ianis.

Titlul cu Viitorul si calificarea in semifinale la europeanul de tineret ar insemna un an perfect pentru Ianis.



"Sunt increzator. Am foame de munca, foame de rezultate si de-abia astept sa incep noul sezon. Imi propun sa-mi depasesc performantele de anul trecut", a mai afirmat Hagi jr.