Acuzatii grave: "Hagi stia de problemele lui Vodut cu pariurile, dar e incapatanat!" Un nume important din fotbalul romanesc spune ca si alti oameni cunosteau situatia atacantului

Gica Hagi a anuntat astazi rezilierea contractului lui Mihai Vodut, dupa aparitia dovezilor ca acesta a jucat la pariuri.

Viitorul l-a dat afara pe Mihai Vodut (24 de ani), dupa ce fotbalistul a fost dat de gol de fosta sa iubita. Vodut a fost implicat intr-un scandal amoros, apoi acuzat ca a batut-o pe tanara. Ea a trimis unui tabloid o fotografie in care Vodut se lauda ca a castigat la pariuri cu un bilet pe care se afla inclusiv un meci al Viitorului.

Ionel Ganea, fost antrenor al lui Vodut la Voluntari, spune ca problemele atacantului cu pariurile erau cunoscute de mai multi oameni. Gica Hagi a fost si el atentionat, dar, spune Ganea, nu a vrut sa asculte.

"Eu il cunosteam bine pe Vodut, stiam de problemele lui extrasportive. Nu cred ca e singurul care joaca la pariuri in Romania. Acum si-a ales prost colaboratorul, o punea pe prietena lui sa parieze. Stie multa lume din fotbalul romanesc despre el. Dar Gica Hagi este foarte incapatanat, nu vrea sa asculte sau sa ceara inainte relatii despre jucatori din astia cu probleme", a spus Ganea pentru ProSport.

"Nimeni nu ar tine in lot un jucator cu probleme legate de pariuri, ca altfel devine el suspectul numarul unu. Eu pe Vodut am vrut sa-l trimit la echipa a doua cand eram la Voluntari, nu era profesionist din niciun punct de vedere. E un jucator cu calitati foarte bune, dar cu probleme mari de tot in partea extrasportiva.

Biletul ala postat acolo...ati vazut ca punea 100 de lei si castiga 18.000, adica bani multi. Daca eram Vodut, ma concentram doar la fotbal, sa trag tare, sa plec la o echipa din strainatate pe bani multi", a mai spus Ionel Ganea.