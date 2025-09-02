Mijlocașul defensiv de 35 de ani a fost găsit vinovat de faptul că l-a scăpat din marcaj pe Djokovic la primul gol clujenilor, iar patronul Gigi Becali a decis ca acesta să fie folosit mai puțin în restul sezonului, fiind nemultumit de randamentul său. Narcis Răducan, fostul director tehnic al FCSB (octombrie 2010 - august 2012, august 2019 - noiembrie 2019), crede că Vlad Chiricheș ar trebui păstrat în lot și în club datorită experienței sale.



"Se întâmplă foarte rar să vezi schimbarea jucătorului cu statutul cel mai înalt"

"Sunt mulți antrenori, chiar mari, care schimbă și intervin atunci când văd că ceva nu funcționează. Surprinzător nu așteaptă pauza, deși poate e mai ok să faci atunci schimbarea. Singura diferență pe care eu o vedeam, față de comportamentul antrenorilor care fac treaba asta - am văzut și la Hagi, la Rednic, cred că și eu am fost schimbat de câteva ori așa, mi se pare că îi protejează puțin mai mult pe liderii echipei sau pe jucătorii legendari.



Se întâmplă foarte rar să vezi schimbarea rapidă a jucătorului cu statutul cel mai înalt. Aici e un pic de diferență. E mult spus că e lipsă de respect, pentru a zis și domnul Becali, dacă era lipsă de respect nu îi plătea 5-6 - 700.000 de euro lui Chiricheș.



"Chiricheș a mai trecut prin dușuri reci, de când s-a reîntors"

El este foarte iubit, foarte respectat, dar decizia este una dură. Eu aș fi protejat mai mult un astfel de jucător, pentru că nu e atât de mult până la pauză, ca să intervii urgent. Nu era în niciun caz un haos total pe teren, nu știa de el.



Vă aduc aminte meciul CFR-ului de acum câteva zile, părea că orice fază e gol. În astfel de situații înțeleg. Dar el nu era într-un vârtej dintr-ăsta fotbalistic, nu a sărit la cap la gol și poate s-au mai văzut niște stângăcii. E decizia lor, până la urmă. Chiricheș a mai trecut prin dușuri reci, de când s-a reîntors.



"Indiferent că va fi pe teren sau în afara lui, păstrarea lui Chiricheș va fi un câștig pentru FCSB"

Dincolo de această decizie, el este respectat și de către colegi, și de către staff. Eu am foarte mulți prieteni acolo și el are un statut aparte. Tocmai de aceea nu trebuie exagerat cu această reacție a conducerii. El rămâne un jucător care poate ajuta, dar cu astfel de jucători există o strategie aparte. Poate nu îl bagi în fiecare meci, poate intră într-un meci în care ai nevoie de experiența lui.



Eu cred că FCSB se poate folosi de el la maxim. Decizia este acum a lor, dacă vor pune stop acum sau vor termina sezonul. Chiricheș este o valoare adaugată la FCSB. Dacă la început erau temeri că el nu se va readapta, eu zic că a contribuit și el la performanța echipei din ultimul an. Cel care îl cunosc știu că este un tip la fel de util echipei și în afara terenului, în vestiar. Este un tip plăcut, a trecut pe la cluburi mari, are multe lucruri de oferit colegilor mai tineri. Indiferent că va fi pe teren sau în afara lui, păstrarea lui Chiricheș va fi un câștig pentru FCSB", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro.

