Se îngroașă gluma, la FCSB! Pentru că etapele trec, iar în dreptul campioanei rămâne o singură victorie, în întrecerea internă. Obținută cu Petrolul, pe 19 iulie. Adică, acum 44 de zile.

Pe fondul acestei situații, tot mai grave, pare că Gigi Becali e în căutarea unui țap ispășitor. Și, deocamdată, „lozul necâștigător“ l-a tras Vlad Chiricheș (35 de ani). Veteranul roș-albaștrilor a fost umilit, duminică, în partida cu CFR Cluj (2-2), după cum sport.ro a arătat aici.

Și, mai grav, la finalul partidei din Gruia, Gigi Becali l-a făcut praf.

„Dacă ești fundaș central, sari la cap! Ce faci? Chiricheș fuge de joc, nu mai are încredere în el sau nu mai are putere. Sari, mă, la cap! Păi, ce faci? Suntem în pericol, avem nevoie de puncte. Dacă nu ne dăm viața pe teren…“, a tunat patronul roș-albaștrilor.

Chiricheș era „indispensabil“, acum două săptămâni!

Modul în care Gigi Becali s-a „sucit“, în ceea ce îl privește pe Chiricheș, e cu adevărat șocant. Și deontă cât de imprevizibil e omul din fruntea FCSB-ului. Pentru că, nu mai departe de acum două săptămâni, latifundiarul din Pipera spunea cu totul altceva despre cel mai experimentat jucător al echipei sale.

„Nu mai fac încercări. Chiricheș nu mai poate să lipsească de la mijlocul terenului“, a fost declarația dată de Becali pe 11 august. Ea venea după un șir de laude la adresa lui Chiricheș. Iată cum a vorbit Becali despre internaționalul roș-albaștrilor, de la începutul anului.

*Gigi Becali despre Chiricheș (februarie 2025) - Chiricheș, ce să mai, ai siguranță când e el pe teren. Când e Chiricheș pe teren, nu am nicio emoție. E prea bun jucător! Acum i-am zis lui Meme, o să-i propun prelungirea, cum ar veni antrenor secund-jucător.

*Gigi Becali despre Chiricheș (ianuarie 2025) - Fără să exagerez acum, Chiricheș este cheia echipei. Când e Chiricheș la mijlocul terenului, mă uit fără nicio teamă, nu am nicio emoție. El este briliantul nostru. Chiricheș este piesa-cheie pentru campionat. E creierul echipei!

*Gigi Becali despre Chiricheș (decembrie 2024) - N-am văzut în viața mea, de când sunt eu în fotbal, un asemenea mijlocaș central, cum e Chiricheș! În viața mea n-am văzut ca el! Înainte, nu era atât de rafinat. Să-ți spun de ce am jucat noi atât de clar: datorită lui! Pentru că e foarte lucid, foarte lejer, foarte luminat cu mingea la centru.

