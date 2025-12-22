A devenit predicator și se reîntoarce în fotbal

Dani Alves, unul dintre cei mai titrați fotbaliști din istoria fotbalului mondial (42 de trofee), s-a reinventat radical, după 14 luni petrecute în închisoare, în urma acuzației de agresiune sexuală. Acesta a avut pe rol mai multe dosare, dar a fost achitat de Curtea de Justiție din Catalană în cel mai grav dintre ele, în martie 2025, s-a stabilit în Catalonia și a devenit activ la o biserică din Girona, unde intervențiile sale ca predicator au devenit virale în Spania și Brazilia.



Însă sud-americanul nu pare să fi renunțat la fotbal, deși are 42 de ani. El a finalizat tratativele pentru preluarea clubului Sporting Clube de Sao Joao de Ver (SCSJV), care evoluează în liga a treia portugheză, de la companiile CS Protecao Solar și CS Termolacagem. De asemenea, a semnat un contract de jucător cu "Malapeiros", valabil pentru cel ăuțin șase luni.



Dani Alves, un fotbalist de calitate cu un palmares excepțional

Daniel "Dani" Alves da Silva (42 de ani) este născut la Juazeiro (statul Bahia) și a fost legitimat la EC Bahia (2001-2003), FC Sevilla (2003-2008), FC Barcelona (2008-2016, 2021-2022), Juventus (2016-2017), PSG (2017-2019), Sao Paulo (2019-2021) și Pumas UNAM (2022-2023). Are 126 de selecții și 8 goluri pentru naționala Braziliei (al treilea cel mai selecționat jucători din istoria Carioca). Este considerat unul dintre cei mai talentați și compleți fundași dreapta din istoria fotbalului.



Are zeci de trofee în palmares, printre care Champions Leage (3), Cupa UEFA (2), Supercupa Europei (4), FIFA Club World Cup (3), La Liga (6), Copa del Rey (4), Supercopa de Espana (4), Serie A (1), Coppa Italia (1), Ligue 1 (2), Coupe de France (1), FIFA World U20 Championship (1), Copa America (2), Confederations Cup (2) și Jocurile Olimpice (1).



SCSJV este un club înființat în 1929, care evoluează pe Estadio do SC Sao Joao de Ver (5.000 de spectatori) din Santa Maria da Feira, localitate situat în zona metropolitană a orașului Porto. Echipa este antrenată de Afonso Cabral, iar cei mai cunoscuți jucători din lotul actual sunt Bruno Morais, Joel Monteiro, Washington, Daisuke Araki și Raphael Mello.



Foto - Getty Images

