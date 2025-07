Juri Cisotti a deschis scorul în minutul 28 și a reaprins speranțele fanilor la calificare, dar jocul a luat o întorsătură neașteptată. Shkendija a egalat după doar câteva minute și a dat lovitura în partea secundă.



Vlad Chiricheș (35 de ani) s-a numărat printre jucătorii lăudați de Gigi Becali după această partidă. Fundașul s-a arătat dezamăgit la interviul de după meci și a rezumat totul în două cuvinte: ”Dezamăgire mare”.



Vlad Chiricheș: ”E o dezamăgire mare”



„“E dezamăgire mare. Cred că am făcut o primă repriză bună, cu ritm bun. Am avut câteva situaţii bune de a marca şi, poate la… nu ştiu, singura lor oportunitate primim gol din fază fixă. Apoi nu ştiu, a doua repriză a fost ceva crunt, a fost dezamăgitor jocul prestat în repriza a doua.



Prima repriză a fost bună, cu un joc bun, i-am presat, dar nu ştiu de ce în a doua repriză nu am reuşit să mai facem lucrul ăsta. Nu am mai avut un ritm bun, nu am reuşit să le facem pressing. Se pare că nu reuşim să facem jocuri bune în totalitate, să facem rezultate bune.



Acum îmi trec prin cap cele mai negre gânduri posibile şi sunt puţin debusolat. Ca să folosesc un clişeu e oarecum bine că urmează un meci important cu Dinamo, să facem un rezultat bun şi să ne revenim. Dar în seara asta e dezamăgire mare”, a spus Chiricheș, potrivit AS.ro.



Drita, următoarea adversară a FCSB-ului, a fost învinsă cu 1-0 de FC Copenhaga, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, și a fost retrogradată în Europa League, conform sistemului competițional UEFA.



FCSB - Shkendija 1-2 | Echipele de start: