Gigi Becali l-a făcut praf pe Vlad Chiricheș după CFR – FCSB. Patronul roș-albaștrilor a transmis că experimentatul fotbalist nu va mai juca la FCSB, însă este invitat să rămână în cadrul clubului.

Mihai Stoica: ”Gigi hotărăște mâine dacă Vlad Chiricheș va fi scos de pe liste!”

Chiricheș a fost scos de pe teren în minutul 29 al partidei cu CFR Cluj, însă Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că nu a fost vorba despre un ordin venit de la Gigi Becali, ci despre o decizie tactică.

Oficialul campioanei spune că nu a discutat după meci cu Chiricheș, însă fundașul nu a dat de înțeles că a fost deranjat că a fost înlocuit în prima repriză a jocului. Totuși, MM Stoica a transmis că sunt șanse destul de mari ca Vlad Chiricheș să fie scos de pe liste, pentru a i se face loc lui Joyskim Dawa, care va reveni după accidentare.

”Trebuia să iasă un jucător defensiv, toată lumea a realizat că CFR suferă și aveam nevoie de încă un jucător ofensiv în teren. Trebuia să iasă cineva ca să intre Olaru. Nu e vorba de lipsă de respect sau umilință, e o decizie tactică. Nu am discutat cu el după meci.

Nu am stat de vorbă să discutăm. Toți eram supărați pe cuplul ăsta de aur, Colțescu-Hațegan. Dacă patronul hotărăște (n.r. Chiricheș va fi scos de pe liste), Dawa trebuie să intre pe listă. Gheorghiță iese de pe liste, intră Thiam. Mâine trebuie să se decidă în locul cui va intra Dawa. Gigi hotărăște mâine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

