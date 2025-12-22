Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, LIVE pe VOYO de la 21:00

Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, LIVE pe VOYO de la 21:00
Napoli și Bologna se înfruntă în finala Supercupei Italiei, luni, de la ora 21:00, în direct pe VOYO. Meciul va avea loc pe King Saud University Stadium din Riad (Arabia Saudită).

NapoliBolognaSupercupa Italiei
Napoli - Bologna, finala Supercupei Italiei, LIVE pe VOYO de la 21:00

Finala din Arabia Saudită la va pune față în față pe campioana din Serie A și câștigătoarea Cupei Italiei. Napoli a avansat în ultimul act după ce a trecut de AC Milan (2-0), în timp ce Bologna a eliminat Inter Milano (1-1, 3-2 d.l.d.).

Bologna are șansa de a cuceri în premieră Supercupa Italiei, chiar dacă are în palmares 7 titluri de campioană și 3 Cupe ale Italiei. Supercupa a fost înființată în 1988, iar din 2023 a trecut la formatul cu 4 echipe.

"Am reușit să ajungem în finală și este deja o performanță istorică pentru Bologna. Acum, ne pregătim în cel mai bun mod posibil. Ne recuperăm energia și ne pregătim mental. Avem nevoie de un meci grozav. Suntem nerăbdători și foarte concentrați", a spus Vincenzo Italiano, antrenorul de la Bologna.

De partea cealaltă, Napoli a cucerit de două ori Supercupa Italiei până acum, în 1990 și 2014.

"Victoria din semifinală ne-a oferit energie și încredere. Jucăm pentru un trofeu, iar asta trebuie să ne motiveze. Așa cum le spun mereu băieților, vor fi ținuți minte doar cei care ridică trofeul", a spus și Antonio Conte, antrenorul lui Napoli.

VIDEO Napoli - Milan 2-0, în semifinale (REZUMAT VOYO)

VIDEO Bologna - Inter 1-1 (3-2 d.l.d.), în semifinale (REZUMAT VOYO)

