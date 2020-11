Un fost antrenor al lui Dinamo stie cine poate redresa situatia de la echipa: "Este cel mai bine pregatit antrenor care a fost la Dinamo! Ar fi foarte potrivit!"

Dinamo are un inceput foarte prost de sezon, aflandu-se pe penultima pozitie a clasamentului Ligii 1 dupa noua meciuri disputate.

In acest context, se vorbeste tot mai mult de o posibila inlocuire a lui Cosmin Contra. Unul dintre cele mai vehiculate nume pentru preluarea bancii tehnice a "cainilor", in cazul in care Contra ar pleca, este Mircea Rednic.

Liber de contract dupa despartirea de Poli Iasi, Rednic este unul dintre cei mai iubiti antrenori de catre fanii lui Dinamo. Acesta a mai antrenat in Stefan cel Mare in patru randuri si este antrenorul care le-a adus dinamovistilor ultimul titlu in 2007.

Fostul coordonator al centrului de copii si juniori de la Dinamo, Gabi Raduta, a declarat pentru ProSport ca Rednic este cel mai capabil antrenor pe care l-a avut Dinamo in ultima perioada si este cel mai potrivit ca sa redreseze situatia dificila de la echipa.

"Contra este un antrenor bun, tanar, are un CV foarte bun. A fost jucatorul lui Dinamo, dar eu cred ca Rednic e altceva. E cel mai bine pregatit antrenor care a fost la Dinamo. Am mai vorbit cu Rednic in urma cu o saptamana. Tin legatura cu fostii mari fotbalisti. Rednic nu se arunca cu capul inainte. Daca vine, trebuie sa fie sustinut. Are nevoie de sustinere si continuitate.

Rednic si-a atras o gramada de antipatii, dar echipa era la zi cu salariile. Cu siguranta ar putea sa redreseze echipa. Cum sa nu fie potrivit? Ar fi foarte potrivit. El stie sa faca atmosfera, sa tina echipa. Toata lumea era multumita. Eu am vazut unitate de grup. Era o familie, o atmosfera foarte buna. Mai rar am vazut asa ceva", a spus Raduta sursei citate.

Dinamo se pregateste de restanta cu Astra Giurgiu, care se va juca sambata, 14 noiembrie, de la ora 21:00.