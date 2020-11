Probleme mari pentru Neymar! Starul brazilian va fi dat in judecata de Barcelona! De ce este acuzat fotbalistul lui PSG

Neymar s-a transferat de la Barcelona la Paris Saint-Germain in 2017 pentru suma record de 222 de milioane de euro.

La mai bine de trei ani distanta de la plecarea de pe Camp Nou, clubul catalan a descoperit ca i-a retinut mai putini bani brazilianului pentru plata impozitelor decat ar fi trebuit, informeaza El Mundo Deportivo.

Conform sursei citate, clubul blau-grana a fost supus unei analize financiare detaliate, care a cuprins ultimii 5 ani, iar aceasta a scos la iveala faptul ca Neymar a primit mai multi bani in perioada 2015-2017 decat ar fi trebuit conform contractului. Concret, clubul nu a calculat corect procentele din salariul fotbalistului care trebuiau deduse fiscului spaniol.

Jurnalistii de la El Mundo Deportivo noteaza ca, in contextul in care clubul de pe Camp Nou trece printr-o perioada foarte grea din punct de vedere financiar, oficialii acestuia au decis sa ii ceara lui Neymar suma de 10.2 milioane de euro. In caz contrar, aceasta suma ar fi considerata drept o donatie a Barcelonei catre fotbalistul brazilian.

Nu este prima data cand starul lui PSG si al nationalei Braziliei are probleme de acest gen cu fiscul spaniol. De pe vremea cand juca la Barcelona, Neymar a acumulat datorii catre statul spaniol de 34,6 milioane de euro, cea mai mare suma datorata de o persoana fizica in Spania.

Acest litigiu reprezinta un semn clar ca revenirea lui Neymar pe Camp Nou este aproape imposibila. In vara anului 2019 s-au purtat negocieri intense intre Barcelona si Paris Saint-Germain pentru transferul brazilianului, insa nimic nu s-a concretizat in cele din urma. Sansele ca acest transfer sa se faca in cele din urma sunt cu atat mai mici cu cat pandemia de coronavirus a afectat toate cluburile din punct de vedere financiar, dar in special pe Barcelona.