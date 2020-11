HALUCINANT! Mancare insuficienta oferita sportivilor de catre francezi la Roland Garros 2020: "Erau niste cozi... pana sa ajung la masa, nu mai gaseam!"

Mihaela Buzarnescu a explicat care au fost diferentele intre competitiile organizate la US Open si Roland Garros in 2020.

Mihaela Buzarnescu s-a antrenat din greu in perioada de carantina totala din primavara acestui an pentru a-si pregati cum se cuvine revenirea in circuitul WTA, dupa operatia suferita la umar.

Jucatoarea nascuta la Bucuresti a asteptat cu nerabdare sa joace din nou in marile turnee ale lumii. A jucat doar doua meciuri in acest an competitional, in turul 1 la US Open, unde a avut ghinionul de a o infrunta pe fosta campioana a turneului, Sloane Stephens, iar la Roland Garros a cedat in primul tur al calificarilor, in fata britanicei Harriet Dart.

Mihaela Buzarnescu: "La Roland Garros erau niste cozi interminabile, pana sa ajungi sa mananci, nu mai gaseai ce voiai."



"Mi s-a parut mult mai bine organizat US Open fata de Roland Garros. Si mancarea ajungea, nu trebuia sa mai faci comenzi. La Paris, pana sa poti avea acces la micul dejun, erau niste cozi interminabile, nu mai gaseai ce voiai. La New York, ne-au dat si un pachet cat am stat in carantina, pe langa ce puteam noi comanda, cu gustari, cu produse de dezinfectare. Dincolo nu aveai nimic," a povestit Mihaela Buzarnescu (136 WTA) pentru Gazeta Sporturilor.

La 32 de ani, Mihaela Buzarnescu simte pe propria piele sincronizarea nefericita a acestei pandemii, care i-a afectat ceea ce ar putea fi ultimii ani ai carierei sale de sportiva profesionista.

Jocurile Olimpice, principalul obiectiv al Mihaelei Buzarnescu



"Ma preocupa, nu mai sunt la o varsta la care sa spun ca nu conteaza daca nu avem competitii o perioada, am timp destul in fata ca sa-mi continui activitatea. Pentru mine era important dupa toate accidentarile din trecut sa am un pic de continuitate si sa pot sa ma mai bucur de cativa ani de competitii. Inaintam in varsta si se cunoaste orice an in plus. Cel mai important e sa fii sanatos, dar ma intreb ce am face daca s-ar opri din nou concursurile?", a fost intrebarea retorica pusa de Mihaela Buzarnescu in acelasi interviu oferit GSP.

Singura jucatoare care a castigat set in fata Simonei Halep la editia 2019 a turneului de la Wimbledon vede o potentiala participare la Jocurile Olimpice ca un vis indeplinit: "Pentru mine, sa prind Olimpiada este un vis, unul dintre obiectivele pe care mi le-am propus de multi ani," a adaugat 'Miki' Buzarnescu.