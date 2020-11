Dumitru Dragomir, atac devastator la adresa lui Florin Talpan: "Am vazut ca vrea sa joace în locul lui Becali! Poate la vreo nunta cu lautari!" Cine ar trebui sa evolueze in Ghencea

Fostul sef de la Liga nu este de acord cu razboiul CSA-FSCB si nu s-a abtinut sa il critice pe Florin Talpan.

Mitica Dragomir este dezamagit dupa ce Florin Talpan a solicitat la FRF ca FCSB sa fie dezfiliata pentru ca CSA sa fie primita in prima liga.

"Steaua este echipa lui Becali, sa fie foarte clar! Pentru ca Paunescu i-a vandut-o lui Becali, clar a luat o de la Minister si i-a vandut-o lui Becali, e foate clara treaba asta. Din punct de vedere al legalitatii, va spun ca Steaua este a lui Gigi Becali.

Domnul Talpan este un jurist care isi face meseria, dar nu trebuie sa fie cinstit suta la suta, ci sa gaseasca chichite si in afara legii pentru a-si apara angajatorul, nu e de acuzat. Asa a castigat. El trebuie sa tina cu cei care-l platesc. Numai coruptii tin cu adversarii", a declarat Dragomir la Radio Sport 1.

"Am auzit ca vrea (n.r. Florin Talpan) sa-i bage pe ceilalti in prima liga, suntem de rasul Europei, cum sa spui asa ceva. L-am admirat pe Talpan, e in vana, dar greseste. Stiu sigur care e adevarul. Intrebati-l pe Ilie Dumitrescu unde a jucat? Piturca unde a antrenat? Ura fata de Becali a starnit totul, tara asta nu se face bine, cum reuseste unul, toti se reped in el.

Daca nu era Gigi, praful se alegea de Steaua. Ceilalti, conform legii, nu au cum sa promoveze, ori stim meserie, ori nu stim? Vin proprietari? Poate ca astia de la Dinamo. Daca pleaca Becali de la Steaua, nu mai ia nimeni Steaua, cum nimeni nu a luat Dinamo. Toti vin sa se pricopseasca. Unde ai vazut miliardari sa dea de la ei, in afara de Gigi ce alti fraieri mai gasim asa?

Cand am auzit ca Talpan vrea Liga 1, radeam. Nepotul meu joaca la Rapid si a avut meci cu Steaua, la categoria 2003-2004. Vai de capul meu ce este acolo. La juniori nu au nimic in spate si va fi greu fara bani. Trebuie sa cumperi jucatori buni, iar aia nu mai costa sub 2 milioane. Am vazut ca Talpan vrea sa joace in locul lui Becali. La ce? Poate la vreo nunta cu lautari, asta e realitatea. Gigi a pierdut nedrept, justitia nu e intotdeauna dreapta. Becali s-a dus la puscarie ca a baut cu aia care i-au furat masina, ai mai pomenit asa ceva, la cate s-au facut in tara asta", a spus 'Oracolul din Balcesti'.

De asemenea, Dragomir este convins ca cele doua parti nu vor ajunge la un numitor comun.

"Este imposibil sa se mai impace. Acum sunt interese, fiecare vrea cascaval, sa castige, nu e unul in afara de Becali sa nu vrea sa castige ceva. Nu-l mai acuzati pe Gabi Oprea. El a vrut binele Stelei. Si-a dat seama ca daca Becali pleaca, de Steaua se alege praful. Daca Gigi pleaca maine, dau scris, nu se gaseste patron sa preia aceasta echipa, iar Steaua intra in faliment. Acolo trebuie intre 30 si 40 de milioane de euro sa o tii la acel nivel.

Intre suporteri exista orgolii, dar daca te gandesti bine iti dai seama ca oameni ca Rotaru, Vargas au Becali gasesti greu. Astia stiu sa faca bani, putini stiu sa faca asta. Am si eu intrebari. Daca Paunescu nu vindea, Steaua se desfiinta, da? A functionat Steaua 10 ani, da? Pe urma cum nu a mai functionat asa? Talpan doar a speculat anumite erori, dar conform tuturor legilor, Steaua din Liga a 3 -a nu poate urca in prima liga.

Sa joace si FCSB in Ghencea? Eu spun altfel, sa joace si Steaua cealalta acolo, de ce nu? FCSB, oricum, obligatoriu sa joace acolo. Sa faci stadion de 100 milioane si sa se joace acolo Divizia C… Cine gandeste asa ceva nu este sanatos la cap. Oricum, e stadion din bani publici, din banii nostri, retineti, din platirea taxelor. De catre noi toti. De ce sa nu joace amandoua si la Craiova?", a concluzionat Mitica Dragomir.