Mourinho s-a decis in privinta lui Gareth Bale! Ce se intampla cu starul imprumutat de la Real Madrid

Gareth Bale s-a intors la Tottenham in aceasta vara, sub forma de imprumut de la Real Madrid.

Fotbalistul in varsta de 31 de ani a avut evolutii bune in tricoul echipei in care s-a lansat in fotbalul mare, impresionandu-l pe antrenorul sau.

Potrivit jurnalistilor de la Calcio Mercato, Jose Mourinho a fost multumit de forma in care se afla Bale, dorindu-si ca galezul sa ramana la Tottenham si dupa sezonul 2020/21.

Pentru ca Real Madrid sa-l cedeze definitiv pe Gareth Bale in Premier League, englezii trebuie sa achite 15 milioane de euro.

Atacantul, care a mai evoluat la Tottenham intre 2007-2013, a reusit in acest sezon un gol si o pasa decisiva in primele sale 6 aparitii in tricoul britanicilor.