Acuzatii uluitoare facute de un fost junior al lui Dinamo: "Se mai dadea la mamicile jucatorilor!" Fotbalistul care a avut clauza de 4 milioane de euro a rupt tacerea: "l-a injosit pe Torje!"

Florin Vasile a jucat la grupele de juniori ale lui Dinamo si a facut parte din echipa care a castigat Liga Elitelor U19 in 2017 sub comanda lui Florin Bratu.



Mijlocasul ofensiv de 22 de ani a fost coleg la juniorii echipei din Stefan cel Mare, printre altii, cu Ricardo Grigore, Robert Moldoveanu sau Mihai Esanu. La 3 ani dupa ce si-a reziliat contractul cu Dinamo, Vasile a facut dezvaluiri uluitoare referitoaere la modul in care se face selectia la grupele de copii si juniori ale clubului din Stefan cel Mare.

El a lansat acuzatii extrem de grave la adresa lui Florin Bratu, fostul sau antrenor care ulterior a fost numit la prima echipa a lui Dinamo si sub comanda caruia a debutat chiar in Liga 1. El a spus ca Dinamo a decis sa renunte la el pur si simplu fara sa i se ofere nicio explicatie.

"Cand s-a strans echipa dupa ultima etapa din anul 2018, cand debutasem in play-out cu Florin Bratu antrenor, pe mine nu ma sunase nimeni. Am mers la antrenamnte, se stransese echipa si vine domnul Trandafir la mine (George Trandafir, delegat Dinamo), ma ia deoparte si ma intreaba: 'Ce cauti tu aici?' Nu mai eram 'Rafa'! Incepuse sa nu ma mai cunoasca. Nu mai stia cine sunt, nu mai stia nimic.

Domnul Bratu m-a vazut, dar n-a venit la mine. Apoi, dupa mult timp, dupa ce am mai fost pe la birouri, m-am intalnit cu domnul Bratu si mi-a spus: 'Nu ma bazez pe tine, pe postul tau este Dan Nistor si nu am cum sa-l dau la o parte'. Ca si cum n-as fi avut nicio sansa la Dinamo. A fost un fel de 'Nu te mai vrem, poti sa pleci!'

Stiti ce clauza aveam in contract? De 4 milioane de euro! Ca idee, nu jucasem nicaieri decat la Dinamo, nu stiu ce contracte faceau cei de acolo. Eu nu m-am uitat pe contract, am semnat si am mers pe incredere. Aveam clauza foarte mare. Daca ma lua alta echipa, mergeam imprumut si daca cineva voia sa ma ia de acolo treuia sa-i dea si lui Dinamo 25%, ceva de genul", a spus Florin Vasile pentru Gazeta Sporturilor.

De asemenea, fotbalistul care este liber de contract dupa despartirea de CS Tunari l-a acuzat si pe fostul coordonator al Centrului de Copii si Juniori de la Dinamo, Gabi Raduta, ca s-a pus in calea ascensiunii sale catre prima echipa.

"Mie mi s-au pus foarte multe piedici pana sa ajung aici (la echipa mare). Din partea sefului Centrului de Copii si Juniori, domnul Gabi Raduta. Dansul trimitea jucatori de la juniori la echipa mare. Din generatia 1999, erau vreo sapte insi care aveau contract. Ceilalti nu aveau contract. Mai mult de jumatate din echipa nu avea contract. Noi, ceilalti, eram pentru viitor. Erau chemati toti ceilalti jucatori, dar eu eram lasat mereu ultimul.

Am tacut din gura, cu toate ca eu la juniori eram lider. Nu eram un baiat care sa aiba pretentii. Dadeam totul, incercam sa fiu si eu la echipa mare. Jucasem semifinala in Liga Elitelor cu UTA in Stefan cel Mare si am fost remarcat de Adrian Mutu, era director la Dinamo. El nu ma vazuse niciodata pana atunci, dar, dupa meci, dansul a coborat a venit sa ne felicite si, din toti jucatorii, mi-a spus mie: 'Vasile, vezi sa te tii de fotbal, ca esti talent, iar de luni sa te prezinti la echipa mare!' A fost o mandrie sa spuna Adi Mutu asta", a mai spus fotbalistul sursei citate.

Florin Vasile nu l-a uitat nici pe Florin Bratu, despre care a spus ca s-a schimbat in momentul in care a ajuns la echipa mare a lui Dinamo, uitand de jucatorii cu care a facut performanta la U19: "Domnul Bratu s-a ridicat ca antrenor prin noi, prin generatia care a castigat Liga Elitelor. El mereu posta pe Facebook cand castigam vreun meci, asa s-a ridicat foarte mult. Cand a ajuns la Dinamo, uitase de noi, isi luase putin aere. A uitat ca am fost si noi jucatorii lui si ca l-am ajutat. Se vedea prea mare, iar noi eram prea mici. Cred ca si de acolo a plecat problema de la Dinamo, de la Bratu. In loc sa promoveze tinerii... Ce puteau sa-i reproseze suporterii daca el baga juniori?".

Totodata, el a povestit si un episod petrecut la un antrenament, in care Bratu, in opinia lui Vasile l-a umilit pe Gabriel Torje in fata colegilor: "Tin minte o faza de la antrenament. Faceam niste exercitii de pasare, un traseu. Torje era cam cel mai mare nume din echipa. Nu mai stiu cum facea Torje, pasa cum voia el. Bratu a a oprit antrenamentul si i-a zis: 'Piticule, nu asa se loveste mingea!'. Il facea de ras, il injosea in fata celorlalti. Daca lui Torje ii spunea asa, noua ce sa ne mai zica? Bratu a fost un antrenor mai slabut. El nu voia ca Torje sau altii sa fie mai tari decat el, voia sa fie seful, avea ideile lui".

In incheire, Florin Vasile a lansat acuze extrem de grave la adresa celor care se ocupau la acel moment de grupele de juniori ale clubului. El a spus ca selectia se facea 'pe pile', dar si ca Gabi Raduta avea un comportament nepotrivit in relatia cu unele mame ale juniorilor de la Dinamo: "Pai, e vreun club care nu se bazeaza pe pile? Peste tot e asa! Daca ai «cascavalul» gros si o relatie, ajungi lejer jucator de Liga 1. Bineinteles ca sunt jucatori care fac asta. Nu stiu daca cineva a dat bani la Dinamo sau a fost vorba doar de relatii. Voiam sa spun de Gabi Raduta ca el a mai avut si alte probleme, se mai dadea la mamicile jucatorilor".