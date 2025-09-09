Kurt Zouma (30 de ani), fostul jucător de la Chelsea și West Ham, a semnat un contract valabil pentru două seozane cu CFR Cluj. Fostul câștigător de Premier League, Champions League și Conference League vine în Superligă cu o cotă de piață de zece milioane de euro, cu care devine automat cel mai ”valoros” jucător din campionatul nostru, potrivit site-urilor de specialitate.



Pe lângă Zouma, CFR Cluj l-a transferat, în ultima zi de mercato, pe Marcus Coco (29 de ani), care a evoluat în ultimii șase ani pentru FC Nantes, în Ligue 1.



Gabriel Glăvan: ”CFR se comportă ca o echipă din Turcia”



Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, compară strategia CFR-ului din această perioadă de mercato cu cea a unei echipe din Turcia.



„El are calitatea fizică și tehnică să joace la acest nivel, nu înțeleg strategia și doar CFR o poate explica. În mod normal, Matei Ilie, care ar fi pe poziție cu Zouma, e un jucător care are piață de revânzare. Zouma nu prea are piață de revânzare și este o lovitură de imagine, are și un salariu destul de mare, probabil, nu știu. Nu cunosc situația financiară.



CFR încearcă să aducă niște jucători de profil înalt care să facă diferența, cumva se comportă ca o echipă din Turcia. Va fi interesant, mai ales că CFR nu mai are fotbal european în acest sezon, cel puțin până la anul. Strategia e interesantă”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



După opt etape, CFR Cluj este pe locul 14, cu șase puncte, la egalitate cu FCSB și Petrolul Ploiești, care au un golaveraj superior. Ardelenii au și un meci în minus, cel cu Csikszereda, ocupanta locului 15.

Kurt Zouma, cel mai bine cotat jucător din Superligă

La nivelul jucătorilor din Superliga, Kurt Zouma este urmat în ierarhia cotelor de piață de trei jucători de la FCSB: Darius Olaru (7,5 milioane de euro), Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu (ambii 5 milioane de euro). Tot la 5 milioane este evaluat și noul coleg al fundașului francez, Louis Munteanu, golgheterul din ediția precedentă a Superligii.