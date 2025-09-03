OFICIAL Zouma la CFR Cluj! Cea mai tare mutare din Superliga! Ce a spus Nelu Varga

Zouma la CFR Cluj! Cea mai tare mutare din Superliga! Ce a spus Nelu Varga Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj a anunțat în mod oficial aducerea lui Kurt Zouma.

TAGS:
nelu varagaKurt ZoumaCFR ClujSuperliga
Din articol

CFR Cluj aruncă bomba! Cea mai tare mutare din Superliga

CFR Cluj a făcut anunțul aducerii lui Zouma, sub formă de jucător liber de contract după despărțirea de West Ham.

Ardelenii l-au prezentat pe fundașul francez într-un videoclip inedit alături de mesajul „România, întâlnește-l pe Kurt Zouma.

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a comentat imediat după oficializarea transferului și și-a exprimat fericirea pentru că mutarea s-a concretizat. Omul cu banii de la echipa clujeană a explicat faptul că Zouma va putea ridica nivelul fotbaliștilor din club.

„Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui.

Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a spus Nelu Varga pentru GSP.ro.

Kurt Zouma, internațional francez cu trofeul Champions League și două titluri în Anglia

Kurt Zouma este liber de contract din luna iulie. În sezonul trecut a evoluat pentru formația saudită Al Orobah, sub formă de împrumut de la West Ham United.

Zouma s-a format la Saint-Etienne, iar în 2014, la vârsta de 20 de ani, era cumpărat de Chelsea pentru aproape 15 milioane de euro. La formația de pe Stamford Bridge a strâns 151 de meciuri și a cucerit cinci trofee: Liga Campionilor, două titluri în Premier League, Supercupa Europei și Cupa Ligii Angliei.

Fundașul francez a ajuns în 2021 la West Ham, care a plătit 35 de milioane de euro către Chelsea. În tricoul "ciocănarilor", Zouma a strâns 103 partide și a cucerit trofeul Conference League în sezonul 2022/2023.

Zouma a strâns 11 meciuri și un gol la naționala de seniori a Franței, în perioada 2015-2021.

  • 10 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Kurt Zouma. Ar deveni cel mai valoros jucător din Superliga, în cazul în care semnează cu CFR Cluj.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului
Celebrul funicular &bdquo;Gloria&rdquo; din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului
ARTICOLE PE SUBIECT
Zouma la CFR Cluj! Cea mai tare mutare din Superliga! Ce a spus Nelu Varga
Zouma la CFR Cluj! Cea mai tare mutare din Superliga! Ce a spus Nelu Varga
Clujenii i-au băgat &icirc;n ceață pe oamenii de fotbal: CFR Cluj este o enigmă pentru mine!
Clujenii i-au băgat în ceață pe oamenii de fotbal: "CFR Cluj este o enigmă pentru mine!"
Gigi Becali l-a refuzat, iar acum a semnat &icirc;n Brazilia! Destinație complet neașteptată pentru fostul mijlocaș de la CFR Cluj
Gigi Becali l-a refuzat, iar acum a semnat în Brazilia! Destinație complet neașteptată pentru fostul mijlocaș de la CFR Cluj
ULTIMELE STIRI
Ea este femeia care i-a sucit mințile lui Liviu Ganea! Fostul fotbalist se iubește cu fiica unui oficial FRF
Ea este femeia care i-a sucit mințile lui Liviu Ganea! Fostul fotbalist se iubește cu fiica unui oficial FRF
Scopul investițiilor din Saudi Pro League: Arabia Saudită poate deveni al șaselea mare campionat al Europei
Scopul investițiilor din Saudi Pro League: "Arabia Saudită poate deveni al șaselea mare campionat al Europei"
Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;
Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”
Refuz categoric pentru Gigi Becali! Fotbalistul a spus NU , deși FCSB avea oferta pregătită
Refuz categoric pentru Gigi Becali! Fotbalistul a spus "NU", deși FCSB avea oferta pregătită
Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia
Edi Iordănescu a confirmat interesul pentru Alex Dobre! Mișcarea făcută de Legia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&rdquo;Mi se pare de domeniul fantasticului!&rdquo; S-a dat lovit Daniel B&icirc;rligea la echipa națională?!

”Mi se pare de domeniul fantasticului!” S-a dat lovit Daniel Bîrligea la echipa națională?!

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Blănuță, v&acirc;ndut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

Blănuță, vândut pe o sumă colosală: Mititelu a dat lovitura anului!

CITESTE SI
Celebrul funicular &bdquo;Gloria&rdquo; din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului

stirileprotv Celebrul funicular „Gloria” din Lisabona a deraiat. Bilanțul morților și al răniților. Imagini de la locul accidentului

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore &icirc;n aeronavă după ce pilotul s-a &icirc;mbolnăvit

stirileprotv Pasagerii unui avion care decolase din SUA au fost nevoiţi să stea peste 24 de ore în aeronavă după ce pilotul s-a îmbolnăvit

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!