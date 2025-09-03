Zouma la CFR Cluj! Cea mai tare mutare din Superliga! Ce a spus Nelu Varga

CFR Cluj aruncă bomba! Cea mai tare mutare din Superliga CFR Cluj a făcut anunțul aducerii lui Zouma, sub formă de jucător liber de contract după despărțirea de West Ham. Ardelenii l-au prezentat pe fundașul francez într-un videoclip inedit alături de mesajul „România, întâlnește-l pe Kurt Zouma.



Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a comentat imediat după oficializarea transferului și și-a exprimat fericirea pentru că mutarea s-a concretizat. Omul cu banii de la echipa clujeană a explicat faptul că Zouma va putea ridica nivelul fotbaliștilor din club. „Sunt cel mai fericit că am realizat transferul pe care mi l-am dorit cel mai tare! E un jucător incredibil și, mai mult, un băiat cu un caracter extraordinar. Nu doar că va aduce valoare echipei, ci va fi un exemplu în vestiar pentru colegii lui. Îi va ajuta foarte mult să crească! A jucat la un nivel incredibil și încă mai are mult de oferit. Mă bucur enorm. De acum înainte vom fi din ce în ce mai puternici”, a spus Nelu Varga pentru GSP.ro.



Kurt Zouma, internațional francez cu trofeul Champions League și două titluri în Anglia Kurt Zouma este liber de contract din luna iulie. În sezonul trecut a evoluat pentru formația saudită Al Orobah, sub formă de împrumut de la West Ham United.

Zouma s-a format la Saint-Etienne, iar în 2014, la vârsta de 20 de ani, era cumpărat de Chelsea pentru aproape 15 milioane de euro. La formația de pe Stamford Bridge a strâns 151 de meciuri și a cucerit cinci trofee: Liga Campionilor, două titluri în Premier League, Supercupa Europei și Cupa Ligii Angliei.

Fundașul francez a ajuns în 2021 la West Ham, care a plătit 35 de milioane de euro către Chelsea. În tricoul "ciocănarilor", Zouma a strâns 103 partide și a cucerit trofeul Conference League în sezonul 2022/2023.

Zouma a strâns 11 meciuri și un gol la naționala de seniori a Franței, în perioada 2015-2021.

10 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Kurt Zouma. Ar deveni cel mai valoros jucător din Superliga, în cazul în care semnează cu CFR Cluj.

