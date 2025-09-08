Alin Fică (24 de ani) va ajunge în Giulești și va semna un contract valabil pentru următorii cinci ani cu echipa patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu, așa cum anunță digisport.ro.



Pentru mijlocaș va fi, de fapt, o revenire la Rapid, acolo unde a mai jucat sub formă de împrumut în sezonul 2020-2021, în Liga 2, și unde a prins opt partide.



”Alin Fică este un jucător subevaluat”



Gabi Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, consideră că noul jucător al giuleștenilor este ”subevaluat” și îl compară pe acesta cu colegul său, Alexandru Păun.



„Alin Fică e un jucător subevaluat în campionatul României, mi se pare că e un tip foarte similar cu Păun, când era în forma lui bună la CFR. Rapid a făcut o mișcare bună, în momentul de față, doar că Rapid trebuie să joace într-un sistem în care să-l pună în valoare pe Fică, pentru că el e număr 8, cam asta e poziția lui.



E interensat cum va evolua structura tactică a echipei în situația asta, dar foarte interesant transferul. Oferă foarte multe posibilități lui Gâlcă”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



1,4 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului care a evoluat deja în 16 partide pentru CFR Cluj în acest sezon, reușind să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă.



Rapid și-a anunțat candidatura pentru titlu. Este pe locul doi după opt etape, cu 18 puncte, la două puncte distanță de liderul CFR Cluj și cu un avans de trei puncte față de următoarea poziție, ocupată de Dinamo.

