Cotat la 10 milioane de euro, Zouma și-a pierdut statutul de star mondial, iar după o accidentare gravă suferită în urmă cu câțiva ani, francezul nu a mai putut reveni la nivelul de altădată.

Jose Mourinho l-a ironizat pe Kurt Zouma, jucătorul dorit la CFR Cluj

La decăderea lui Zouma a contribuit poate și controversele în care a fost implicat pe vremea când era jucătorul lui West Ham. În 2022, Zouma a fost surprins în timp ce lovea cu brutalitate o pisică, iar fottbalistul a fost condamnat la 180 de ore de muncă în folosul comunității și a primit o amendă de 300.000 de euro.

Zouma a fost antrenat de Jose Mourinho la Chelsea, iar. la începutul anului, ”The Special One” l-a ironizat pe fotbalistul dorit la CFR Cluj. Într-un podcast cu John Obi Mikel, Mourinho a fost întrebat ce animale de companie preferă, câinii sau pisicile. În stilul caracteristic, Mourinho l-a ”săgetat” pe Zouma.

”Prefer câinii, dar nu am o problemă cu pisicile, nu sunt Kurt Zouma!”, a spus Mourinho.

