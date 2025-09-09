După două victorii și două înfrângeri în primele patru meciuri din actuala campanie de calificare la Mondialul din 2026, România lui Mircea Lucescu ocupă doar locul 3 în grupă și joacă în Cipru marți.



Cele două formații se vor întâlni pe stadionul "GSP" din Nicosia, nu mai devreme de ora 21:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul www.sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.



România vine după victoria din iunie cu Cipru, scor 2-0, dar și după eșecul usturător de pe Arena Națională cu Canada, scor 3-0, într-un meci de pregătire.



Eric de Oliveira: "Sigur îi batem cu 3-0"



Înaintea partidei, Sport.ro a luat legătura cu Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1. Brazilianul în vârstă de 39 de ani "pune pariu" pe victoria României, și nu oricum, una la scor de neprezentare, mai exact: 3-0.



"Pentru Cipru? Eu zic că batem 3-0. La Cipru sunt foarte încrezător. Sigur, sigur îi batem cu 3-0!", a spus Eric de Oliveira pentru Sport.ro.



Eric de Oliveira a avut o carieră impresionantă în România, cu 66 de goluri înscrise în Liga 1 și cu o Cupă și o Supercupă a României cu Viitorul (Farul) în palmares. În prezent, el este antrenor celor de la ACS Mediaș, după ce a colaborat cu Gică Hagi la Farul Constanța.



Clasamentul în grupa României