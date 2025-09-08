Adrian Mazilu (19 ani) a fost ”lovitura” finalului de mercato pentru Dinamo. Vândut de Farul Constanța cu trei milioane de euro în urmă cu mai bine de un an și jumătate, internaționalul de tineret a fost cumpărat de ”câini” pentru 400.000 de euro, sumă la care se vor adăuga și alte bonusuri.



Noul jucător al lui Dinamo a trecut, însă, printr-o perioadă de inactivitate. Chinuit de accidentări, Mazilu este în urmă cu pregătirea fizică și va mai avea de așteptat până când va debuta sub comanda lui Zeljko Kopic.



Transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo, analizat de Gabriel Glăvan



Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, este de părere că fosta sa echipă va câștiga enorm de pe urma acestui transfer.



„Din câte știu, Mazilu a avut probleme de natură musculară, n-a avut accidentări de menisc, ligamente sau fracturi. A avut probleme musculare, ceea ce e mai reparabil decât alte probleme de genul ăsta. Totuși, e un jucător 2005, e campion al României.



Sigur, a avut o pauză destul de îndelungată, dar a fost într-un sistem foarte bine organizat la Brighton. Ideea este că, practic, e un jucător care e un foarte mare câștig pentru Dinamo dacă va reuși să ajungă la jumătate din ce era în sezonul în care a plecat”, a spus Glăvan, pentru Sport.ro.



Nouă goluri și patru pase decisive a reușit Mazilu în 46 de meciuri în tricoul lui Farul.



Un milion de euro este cota lui Adrian Mazilu, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.



Dinamo, în această perioadă de mercato



Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)



Veniri - Adrian Mazilu (Brighton / 450.000 de euro), Andrei Mărginean (Sassuolo / 450.000 de euro), Nikita Stoianov (Maccabi Netanya / 450.000 de euro), Cristian Mihai (UTA Arad / 350.000 de euro), Raul Opruț ((KV Kortrijk / 200.000 de euro), Danny Armstrong (Kilmarnock / gratis), Devis Epassy (Karmiotissa / gratis), Mamoudou Karamoko (Copenhaga / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), Kyriakou Charalampos (Apollon Limassol / gratis), Codruț Sandu (Rapid / gratis), Luca Bărbulescu (FC Augsburg U19 / gratis), Vadim Kiricenko (UTA Arad / gratis), Jordan Ikoko (Omonia Nicosia / gratis), Alexandru Tabuncic (Rapid / gratis), Yanis Găgeatu (CSU Craiova / gratis), Darius Gavrilă (Tunari / gratis), Mihnea Toader (CS Dinamo / gratis), Mario Din Licaciu (CFC Argeș / gratis), Gabriel Ungureanu (CSM Pașcani / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Petru Neagu (Slobozia), Valentin Dumitrache (Afumați), Alberto Soro (Chaves), Denis Oncescu (FC Argeș), David Irimia (Metaloglobus), Andrei Ionică (Afumați), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Cristian Ionescu (Blejoi), Alexandru Serafim (Rm. Vâlcea), Godwin Udosen (Afumați), Antonio Bordușanu (Poli Iași)



Plecări - Răzvan Patriche (retras din activitate), Denis Politic (FCSB / 970.000 de euro), Patrick Olsen (Horsens / 250.000 de euro), Josue Homawoo (Standard Liege / gratis), Adnan Golubovic (FC Ballkani / gratis), Hakim Abdallah (UTA Arad / gratis), Astrit Selmani (Shaanxi Union FC / gratis), Cristian Costin (Neftchi Baku / gratis), Antonio Luna (Antequera CF / gratis), Petru Neagu (contract încheiat), Andrei Mărginean (Sassuolo / împrumut expirat), David Irimia, Alexandru Irimia (Metaloglobus / împrumutați), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău / împrumutat), Alexandru Ionică, Vadym Kyrychenko, Yanis Neculai (CS Dinamo / împrumutați), Peter Maapia (Gl. Bistrița / împrumutat), Raul Rotund (Slobozia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Alexandru Serafim (D. Călărași / împrumutat), Alexandru Stoian (Șelimbăr / împrumutat)

