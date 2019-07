Ultimul jucator intrat pe lista lui Becali asteapta transferul la FCSB: "Sunt cel mai bun din Romania!" Ce spune despre interesul FCSB

FCSB cauta cu disperare un fundas stanga.

Pe lista lui Becali a intrat si Aristidis Soiledis, fundasul stanga in varsta de 28 de ani de la FC Botosani. Jucatorul care a trecut si pe la AEK Atena sau Olympiacos spune ca nu a primit nicio oferta oficiala de la FCSB si ca se considera cel mai bun fundas stanga din Romania.

"Nu. La mine nu a ajuns nicio oferta, nimic. Doar la ziare si pe la colturi. Eu nu ascult nimic. Am contract cu FC Botoşani si sunt aici. Trebuie sa continui cu clubul meu, la care am contract si, dacă se intampla ceva, vom vedea. Mereu cand joci la o echipa ca Botosani si, daca vrei sa evoluezi in cariera, te gandesti si la asta. Dar acum nu am nimic, decat contract cu echipa mea, aici, sunt fericit aici si vom vedea ce se va intampla, nu stiu. Imi place sa joc mai ofensiv, ca fundas stanga joc mai ofensiv si cred ca asta este cea mai buna calitate a mea, sa joc mai ofensiv intr-o echipa care are posesia mingii.

Sunt sigur ca eu sunt cel mai bun fundas stanga din Romania. Sunt sigur de asta. Nu-mi place sa vorbesc asa despre mine, dar cred ca in acest moment sunt cel mai bun. Daca cineva ma vrea, echipa mea e aici, presedintele e aici, antrenorul, agentul meu si putem vorbi despre asta", a declarat Aristidis Soiledis pentru TelekomSport.