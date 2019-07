Plecare neasteptata de la FCSB chiar inaintea meciului cu Botosani! Becali a confirmat: "Da, l-am dat afara! Nu e normal asa ceva!" Era la echipa din 2017

Plecare neasteptata de la FCSB.



Gigi Becali l-a dat afara pe preparatorul fizic Marian Lupu. Patronul FCSB este nemultumit de faptul ca in acest moment nu mai putin de 7 jucatori sunt accidentati. Ultimul intrat pe lista este Hora care a parasit antrenamentul chiar in aceasta dimineata.

Momcilovic, Pintilii, Nedelcu, Morutan, Roman si Gnohere completeaza lista jucatorilor pe care Bogdan Andone nu se poate baza.



"Da, l-am dat afara! Nu este normal sa ai atatia accidentati! O sa cautam alt preparator. Azi dimineata s-a accidentat Hora, a dat cu piciorul in minge si a facut intindere. Am vorbit cu MM Stoica si cu doctorul si mi-au spus ca e ceva in neregula. Nu e normal asa ceva. De un an de zile eram nemultumit, dar am intrebat si mi s-a spus ca antrenorul se ocupa de pregatirea fizica. Dar nu antrenorul era de vina", a declarat Gigi Becali pentru GazetaSporturilor.

Marian Lupu a sosit la FCSB in ianuarie 2017, succedandu-l pe Thomas Neubert. El a mai lucrat la formatia ros-albastra si in mandatul lui Cosmin Olaroiu, dar a fost in functie si la echipa nationala a Romaniei. Marian Lupu a colaborat si cu jucatori de tenis precum Victor Hanescu si Irina Begu.