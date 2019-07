Becali a dat afara preparatorul fizic de la FCSB! Cauza: accidentarile pe banda rulanta! Un titular a iesit de la antrenamentul de dimineata

FCSB a ramas fara preparator fizic!

FCSB nu mai are preparator fizic, dupa ce patronul Gigi Becali a decis sa il concedieze pe Marian Lupu, anunta Digi. Potrivit sursei citate, patronul formatiei ros-albastre s-a enervat din cauza numarului mare de accidentari si a decis sa renunte la serviciile lui Marian Lupu, cel care activa la echipa din 2017.

Marian Lupu a sosit la FCSB in ianuarie 2017, succedandu-l pe Thomas Neubert. El a mai lucrat la formatia ros-albastra si in mandatul lui Cosmin Olaroiu, dar a fost in functie si la echipa nationala a Romaniei. Marian Lupu a colaborat si cu jucatori de tenis precum Victor Hanescu si Irina Begu.

Hora s-a accidentat si el dimineata

Digi mai noteaza ca FCSB a mai primit o lovitura. Ioan Hora, atacantul echipei, s-a resimtit la antrenamentul de dimineata si a parasit sedinta de pregatire. El ar putea avea o intindere.

Ce jucatori sunt accidentati de la FCSB

Marko Momcilovic

Mihai Pintilii

Dragos Nedelcu

Olimpiu Morutan

Mihai Roman

Harlem Gnohere

Ioan Hora