Salvat de clopotel! Jucatorul de la FCSB care mai primeste o sansa, dupa ce Becali i-a pus gand rau! Andone: "Nu se pune problema despartirii"

Adus in vara, Claudiu Belu (25 de ani) a fost amenintat de Becali ca va fi dat afara daca nu va reusi sa impresioneze in cel mai scurt timp.

Doar 3 meciuri a avut Claudiu Belu (25 de ani) liniste la FCSB. Fotbalistul adus liber de contract de la Astra Giurgiu a intrat deja in gura patronului Becali, cel care l-a amenintat ca il va da afara daca nu isi va intra in cel mai scurt timp in forma.

Bogdan Andone: "Nu se pune problema plecarii lui Belu"

Claudiu Belu are, insa, un aliat. Bogdan Andone vrea sa-l scape pe fundas de gura patronului si transmite ca are nevoie de el. Andone are si asa probleme de efectiv, iar o despartire de Belu i-ar crea si mai multe batai de cap.

"Nu se pune problema despartirii de Belu. El a jucat in inceputul de sezon, apoi am incercat si cu Ovidiu Popescu. Nu se pune problema plecarii lui Claudiu", a spus Bogdan Andone, antrenorul FCSB.