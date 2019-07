Decizia luata de Filipe Teixeira dupa despartirea de FCSB. "Magicianul" de 38 de ani a refuzat Rapidul si e pe cale sa se retraga: "Nu mai simte nevoia sa joace fotbal"

Filipe Teixeira (38 de ani) s-ar putea retrage. El a refuzat oferta Rapidului.

Filipe Teixeira s-a despartit in aceasta vara de FCSB si a refuzat oferta de a merge la Rapid, formatie la care a mai evoluat in urma cu cativa ani. Teixeira s-ar putea retrage din fotbalul profesionist. "Nu mai simte nevoia sa joace fotbal", spune Ovidiu Burca, presedintele Rapidului.

"Varianta Filipe Teixeira este inchisa. Am insistat pentru el. Stiam ce poate aduce Rapidului, atat ca om, cat si ca sportiv. Ne-ar fi ajutat foarte mult.

I-am propus sa vina anul acesta langă noi, dar si un loc in staff, cand isi va incheia cariera. El nu simtea nevoie sa mai joace fotbal. In plus, in Liga 2 nu s-ar fi simtit confortabil. Si ii dau dreptate", a declarat Ovidiu Burca, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.

Filipe Teixeira a jucat pentru Rapid intre 2011 si 2013, bifand 56 de meciuri si 8 goluri.

El a mai evoluat in Romania la FC Brasov si Astra Giurgiu, cu ultima dintre formatii fiind campion al Ligii 1 si participant in UEFA Europa League.