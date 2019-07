Ce spune Bogdan Andone despre revenirile lui Chipciu si Budescu la FCSB! Marele impediment in calea mutarilor: salariile celor doi

Bogdan Andone si-ar dori sa-i aiba la dispozitie pe Alex Chipciu si Constantin Budescu, dar spune ca sansele ca cei doi sa revina in Liga 1 tind spre zero.

Gigi Becali a afirmat in aceasta saptamana ca l-a pus pe Mihai Stoica sa se intereseze de situatia lui Alex Chipciu. Presa belgiana a scris si ea ca Anderlecht este dispusa sa-l vanda pe internationalul roman cu o suma de circa 1.000.000 euro. Si Budescu reprezinta o tinta pentru patronul FCSB-ului, dar, la fel ca in cazul primului fotbalist, salariul reprezinta o problema. Chipciu si Budescu au salarii de circa 1.000.000 euro pe an.

Ce spune Bogdan Andone despre revenirile lui Chipciu si Budescu

Bogdan Andone, antrenorul FCSB-ului, a comentat pe seama acestui subiect in cadrul unei conferinte de presa. El a vorbit inaintea meciului cu FC Botosani, programat luni, de la ora 20:00.

"Cred ca sansele revenirii lui Chipciu si Budescu sunt zero in momentul asta. E greu de crezut ca pot reveni de la Anderlecht, respectiv din Golf, avand in vedere situatia lor financiara. Sigur, ei ar fi foarte buni, dar nu cred ca pot reveni", a spus Bogdan Andone.

Bogdan Andone cere doi fundasi

Bogdan Andone a spus ca prioritare sunt aducerile unor fundasi. El are nevoie de un aparator stanga si de un aparator central.

"Avem doar 3 fundasi centrali si e vorba este o pozitie expusa cartonaselor. E nevoie de inca un aparator! Numeric, suntem la limita", a mai spus el.