UPDATE | Reactia lui Rat dupa revenirea in Liga I! Ce a spus despre Dinamo si noua sa echipa

Razvan Rat s-a antrenat o perioada cu Dinamo, dar a ales sa semneze cu o alta echipa din Liga I. El va juca in Play Out.

UPDATE | "Am ales Poli Timisoara pentru ca sunt oameni care m-au dorit foarte mult in aceasta perioada. Vorbim de foarte mult timp, de la revenirea mea in Romania. M-am antrenat cu Dinamo destul de mult si le multumesc ca mi-au permis acest lucru. Sunt bucuros ca am ales Poli, pentru ca voi fi din nou acasa, in Romania. Sper sa le rasplatesc increderea celor de aici, care m-au dorit foarte mult si sper ca totul sa iasa bine. Cei de la Timisoara au avut o dorinta foarte mare de a ma aduce si asta a facut diferenta. Cand te simti dorit e foarte important. Am avut discutii si cu dinamo, dar nu am ajuns la un numitor comun", a spus Rat.

Razvan Rat este noul jucator al lui ACS Poli Timisoara, anunta Telekom Sport.

Potrivit sursei citate, fundasul de 36 de ani, cu 113 selectii la echipa nationala, a refuzat-o pe Dinamo si a ales sa mearga la Timisoara. El a avut si variantele Academia Rapid si U Craiova.

Rat a mai jucat de-a lungul carierei la Rapid, FCM Bacau, Sahtior, West Ham, Rayo Vallecano si PAOK.

ACS Poli Timisoara ocupa locul 5 al Play Out-ului in acest moment, care ii asigura salvarea, insa lupta este una stransa.