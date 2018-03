Afacere de 3 miliarde de euro! Compania lui Gerard Pique va revolutiona Cupa Davis in 2019! Cum se va schimba competitia

ITF a anuntat ca vrea sa faca mai atractiv formatul clasic al Grupei Mondiale a Cupei Davis.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Autor: Gabriel Chirea



ITF a anuntat un parteneriat pe 25 de ani cu grupul de investitii Kosmos, care e dispus sa investeasca 3 miliarde de dolari, pentru a finanta schimbarea formatului Davis Cup, cea mai importanta competitie pe echipe din tenisul masculin. Fondator si presedinte al acestei companii este Gerard Pique, fotbalist in activitate la FC Barcelona si nationala Spaniei.

Board of Directors al Federatiei Internationale de Tenis (ITF) a anuntat ca vrea sa faca mai atractiv formatul clasic al Grupei Mondiale a Cupei Davis, incepand din noiembrie 2019, odata cu aparitia World Cup of Tennis Finals, noua competitie care urmeaza sa desemneze castigatoarea "Salatierei de Argint". Votul decisiv se va da la intalnirea anuala generala ITF, care se va desfasura, in august 2018, la Orlando (SUA) si unde va fi nevoie de acceptul a doua treimi dintre membrii cu drept de vot. Actualul format al competitiei dateaza de la inceputul anilor 1900, iar noua varianta va aduce un mod de desfasurare mai compacta, bonusuri financiare mai mari si posibilitatea de a atrage cei mai buni tenismeni, care pana acum poate ca preferau sa participe individual la alte turnee.

World Cup of Tennis Finals va fi organizat in incheierea sezonului de tenis masculin si se va disputa pe durata unei singure saptamani, in noiembrie, atunci cand avea loc finala Cupei Davis. La turneu vor participa 18 echipe, cele 16 care fac parte din Grupa Mondiala, plus alte doua, care vor fi desemnate. Cele 18 echipe vor fi impartite in 4 grupe, dupa care se vor juca fazele eliminatorii - sferturi de finala, semifinale si finala. Fiecare intalnire se va juca intr-o singura zi, dupa sistemul "cel mai bun din trei seturi", cu doua meciuri de simplu si unul de dublu. De-a lungul aceleiasi saptamani din noiembrie, se vor juca si partidele din play-off, in care se vor intalni cele 8 echipe castigatoare ale zonelor din Grupa I, iar invingatoarele acestor meciuri vor promova in editia din anul urmator a World Cup of Tennis Finals.

Cine este Pique si ce avere are?

Gerard Pique Bernabeu (31 de ani) a jucat la Manchester United, Zaragoza si FC Barcelona si are in palmares La Liga (6), Copa del Rey (5), Supercopa de Espana (5), Champions League (4), Supercupa Europei (2), FIFA Club World Cup (3), Premier League (1) si Community Shield (1). Cu nationala Spaniei a castigat Cupa Mondiala (2010), Campionatul European (2012) si Euro U19 (2006). In ultimul an, Pique a castigat 82 de milioane de euro, din salarii, bonusuri, drepturi de imagine, investitii si dividente.

Printre afacerile sale se regasesc restaurante, hoteluri, fonduri de investitii, linii de moda si de cosmetice si companii de jocuri pe calculator. Averea sa totala este estimata la 245 milioane de euro. Impreuna cu Sergio Ramos, rivalul de la Real Madrid, Pique a initiat proiectele "The players tribune" si "Power to the Players", doua platforme digitale care permit starurilor sportive din Europa si SUA sa se adreseze direct publicului lor, fara mijlocirea companiilor si canalelor media traditionale. Fotbalistul urmeaza un master in business la Harvard University si este casatorit cu cantareata columbiana Shakira.