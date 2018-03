ULTIMA ORA | Fotbalul se amana din nou! Meciurile programate in weekend au sanse mici sa se joace din cauza avertizarilor meteo

Meciurile ligii a treia programate in weekend au sanse mari sa fie amanate in sedinta de Comitet Executiv de astazi.

FRF voteaza astazi propunerea de reprogramare a meciurilor din weekend, din liga a treia. Majoritatea cluburilor participante si-au exprimat deja parerea si au formulat cereri pentru amanarea meciurilor, in urma caderilor de zapada si a avertismentelor lansate de meteorologi.

Liga a 3-a a mai avut o etapa amanata. La inceputul lunii martie, pe datele de 2-3, ar fi trebuit sa se dipute o alta etapa, insa aceasta a fost reprogramata pentru 28 martie, din cauza conditiilor meteo de la acea vreme.

Cel mai probabil, etapa din weekendul 23-25 va fi mutata pe 3-4 aprilie.

"Sunt sanse foarte mari ca etapa din weekend din Liga a III-a sa se reprogrameze pentru ca sunt foarte multe cereri ale echipelor, care au terenurile acoperite cu zapada, in stare foarte proasta. Sunt undeva in jur de 90 si ceva la suta din echipe care au dorit amanarea. Cu siguranta se va amana aceasta etpa. Va fi reprogramata cand vom gasi o fereastra libera, sa ne uitam, pentru ca mai sunt doua intermediare. Nu putem pune trei intermediare intr-o perioada scurta de timp. Cu siguranta, cred ca o portita libera ar fi pe 3 aprilie", a spus Florin Spinu, presedinte ACSO Filiasi si membru in CEx al FRF, citat de liga2.ro

De asemenea, meciurilor din campionatul de juniori republicani au fost amanate.