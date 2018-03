"Suntem pe drumul cel bun, deocamdata nu am realizat mare lucru!" Ce a spus selectionerul Adrian Boingiu dupa ce Romania U19 a demolat Serbia U19

Nationala Under 19 a Romaniei a facut un meci extraordinar in fata Serbiei.

Romania a distrus Serbia in primul meci din Turul de Elita cu 4-0, iar selectionerul Adrian Boingiu are mare incredere in aceasta generatie cu Matan, Morutan, Vlad Dragomir sau Andrei Vlad.

"Sunt copii buni. E o generatie la fel de buna ca alte cateva care au fost de-a lungul timpului, dar a noastra s-a format ca grup, asta e atuul principal. Suntem pe un drum bun, insa deocamdata nu am realizat mare lucru. Nu e usor, dar nici foarte greu sa-i tin cu picioarele pe pamant. Ne cunoastem de multa vreme, noi am trecut si prin situatii dificile si am invatat ce era de invatat din ele

Sigur va fi mai greu cu Suedia. Daca privim scorul avem tendinta de a considera Serbia un adversar slab, dar nu a fost asa. Serbia e puternica, insa am surprins de abodarea noastra indrazneata...Din punct de vedere tehnic, Suedia ar trebui sa fie sub Serbia, dar nordicii au o echipa de lupta, cu jucatori cu talie mare si au mare nevoie de victorie ca sa mai poata spera la calificare.

E prematur sa-i propun vreun jucator lui Contra, nu ar fi corect sa-i dau nume. Contra a fost la meci, a vazut, vorbim des, ii dau amanuntele de care are nevoie, dar cu siguranta el isi va 'lua' ceea ce considera ca e o perspectiva. Sunt vreo trei - patru jucatori intr-o prima faza...Cosmin nu are de ce sa se supere ca am zis ca generatia noastra e mai buna ca a lui. Daca privim obiectiv asupra celor doua generatii, cu siguranta cea actuala are un plus de valoare fata de cea din care a facut parte" a declarat Adrian Boingiu pentru Prosport.