Usain Bolt incepe antrenamentele cu Borussia Dortmund, dar viseaza sa ajunga la Man United: "Sunt ca Messi, nu ca Ronaldo!"

Desi este cunoscut ca fiind un fan al lui Cristiano Ronaldo, Bolt crede ca se aseamana cu Messi!

Legenda Jocurilor Olimpice, Usain Bolt, este gata sa faca pasul spre fotbal si a inceput sa se antreneze cu cei de la Borussia Dortmund. Bolt, 31 de ani, viseaza in continuare sa imbrace tricoul lui Manchester United.

"Nu stiu la ce sa ma astept la Dortmund. Voi da totul, ca de obicei. Sunt o persoana foarte determinata si cand imi doresc ceva, fac tot ce pot. Pentru mine, cea mai buna versiune a mea este mereu suficienta.



Mi-ar placea sa joc pentru Manchester United, vom vedea ce se va intampla. Dupa ce acest trial voi avea o baza sa-i spun lui Jose Mourinho ce pot sa fac" a declarat Usain Bolt pentru Omnisport dupa ce a participat saptamana aceasta la 'Match Of Friendship' sub ochii lui Mourinho.

Bolt a vorbit si despre cele mai mari staruri din ultimul deceniu din fotbal, Leo Messi si Cristiano Ronaldo: "Messi este foarte talentat. Din ce am aflat si ce am auzti de-a lungul timpului, Cristiano a trebuit sa munceasca mult pentru a ajunge in punctul in care se afla. Eu m-am nascut cu viteza si am avut mult talent, la fel ca Messi" a mai spus Bolt.