Pe unii ii chema, de altii scapa! Conducatorii Realului le-au decis viitorul jucatorilor imprumutati. Ce se intampla cu Odegaard si Vinicius

Real Madrid are un numar destul de mare de jucatori imprumutati la diverse cluburi din Europa si America de Sud. Intre ei se afla Vinicius si Odegaard.

Conducatorii si stafful Realului au inceput sa analizeze situatia fotbalistilor imprumutati si sa ia decizii in privinta acestora. Cotidianul madrilen AS noteaza ca unii dintre ei vor fi rechemati de Zidane, in timp ce altii ar putea fi imprumutati in continuare.

AS scrie ca intre fotbalistii care vor fi rechemati se afla Martin Odegaard, in prezent la Heerenveen, dar si Vinicius, de la Flamengo. Primul dintre acestia are un contract de 3 milioane de euro pe an, iar Realul vrea sa il trimita un an la Leganes, dar micuta echipa din La Liga nu isi permite sa-l plateasca.

Pe de alta parte, Vinicius va fi luat de Zidane in turneul de pregatire din vara. Ulterior, in functie de ce va arata acesta, el ar putea fi pastrat ori imprumutat din nou.

Cel de-al treilea jucator mentionat este Lucas Silva. Mijlocasul brazilian are contract pana in 2022 si este imprumutat la Cruzeiro, dupa ce a dezamagit la Olympique Marseille. El traverseaza, insa, o criza de forma si in Brazilia.

AS mai noteaza ca Fabio Coentrao nu va intra nici in sezonul viitor in vederile lui Zidane. El este in prezent imprumutat la Sporting, dar are contract cu Real pana in 2019.

Un alt fotbalist imprumutat in prezent la Rayo Vallecano este Raul de Tomas. Atacantul are 18 goluri in 22 de meciuri pentru Rayo, iar Realul vrea sa-l convinga sa isi prelungeasca intelegerea scadenta in vara.

Pe de alta parte, Real s-ar putea desparti de tanarul Federico Valverde, imprumutat la Deportivo. Acesta a suferit recent o accidentare la genunchi, insa Depor intentioneaza sa-l transfere definitiv.

Real Madrid a mai platit 5 milioane de euro in 2016 pentru Sergio Diaz, un paraguayan imprumutat in prezent la CD Lugo. El a suferit o accidentare grava la genunchi in noiembrie, iar din vara ar putea fi rechemat pentru a juca la Real Madrid Castilla.

Ultimii doi jucatori de pe lista sunt Aleix Febas, un fotbalist important pentru Real Zaragoza, echipa aflata in cursa pentru revenirea in La Liga, si James Rodriguez. Ultimul este imprumutat la Bayern pana in 2019, iar nemtii au o clauza de achizitionare definitiva in valoare de 42 milioane euro.