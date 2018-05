ULTIMA ORA | Singura oferta din strainatate primita de Hagi, dezvaluita de presedintele Viitorului: "Ramane de vazut daca se va concretiza"

Gica Hagi a fost contactat de o echipa din strainatate.

Legia Varsovia este singura echipa din afara care l-a contactat pana acum pe Gica Hagi, spune presedintele Viitorului, Cristian Bivolaru.

Oficialul clubului de la Ovidiu a dezvaluit ca Legia a luat legatura cu "Regele", dar discutiile nu au avansat inca.

Hagi asteapta finalul de sezon.

"A fost putin tensionat dupa meciul cu Astra, legat de jocul mai putin fair play al adversarilor din ultimele 20 de minute. El este un antrenor care isi cravaseaza, asa cum vedem la cursele de cai, isi cravaseaza jucatorii, indiferent de rezultat, ca sa paseze, sa atace. Si nu este in filosofia lui sa vada o echipa care refuza jocul. La asta a mai contribuit si o oarecare relaxare in a lua decizii a arbitrului si atunci, impreuna cu rezultatul, care nu ne-a avantajat, a creat acea stare de nemultumire. Dar el a explicat ulterior si cred ca lucrurile s-au lamurit.

As vrea si eu sa stiu (n.r. daca Hagi pleaca in vara). Din cate stiu eu, pana in momentul asta nimic nu e clar. Stiu ca au fost niste intentii din partea Legiei. Daca ele se vor concretiza sau nu, ramane de vazut. E posibil ca acum campionatele terminandu-se, sa vina si alta oferta.

E o intrebare grea (n.r. daca Viitorul poate rezista fara Hagi). Probabil la prima echipa lucururile par mai simple, in sensul ca echipa e asezata, cu jucatori care se cunosc de mult [...] Cred ca daca ar pleca, foarte important ar fi cine i-ar lua locul, banuiesc ca s-ar orienta spre un antrenor care sa ii continue conceptul", a declarat Cristian Bivolaru la Telekom.