"El e cel mai bun fotbalist pe care l-am vazut eu!" Razvan Burleanu, despre jucatorul pe care l-a admirat cel mai mult

Razvan Burleanu este in conflict cu o parte a Generatiei de Aur, dar spune ca are o relatie buna cu simbolul echipei care a facut minuni in '94, Gica Hagi.

Burleanu spune ca Hagi a fost fotbalistul pe care l-a admirat cel mai mult.

"Relatia cu Gica Hagi este foarte buna. De ambele parti. Si din partea noastra, si din partea lui relatia este excelenta."

"Academia Hagi este principalul furnizor al loturilor de la nationala U15 pana la prima reprezentativa. Ne-a gazduit meciurile de la U21 la Ovidiu."

"Este jucatorul meu preferat, de departe. Da, la cat fotbal am apucat eu sa vad, cam de la 7 ani, cand m-a luat tata cu el la un meci", a spus Burleanu in Gazeta Sporturilor.