Cei 5 oameni cheie in transferul istoric al lui Neymar la Real. In cine isi pune Real Madrid sperantele pentru rezolvarea mutarii

Neymar a inceput discutiile cu Real Madrid, insa pana la oficializarea unei mutari este cale lunga. PSG trebuie convinsa sa-l lase pe brazilian sa plece la doar un an de la momentul in care a platit 222 milioane euro.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Cotidianul spaniol AS i-a identificat pe cei 5 oameni cheie care pot transforma mutarea lui Neymar de la PSG la Real Madrid in realitate.

Spaniolii anunta ca discutiile preliminare au inceput deja, iar Neymar si-a aratat disponibilitatea pentru transfer. Pe de alta parte, Real Madrid l-ar fi anuntat ca e dispusa sa plateasca pana la 260 de milioane de euro pentru a-l lua de pe Parc des Princes.

Cei 5 oameni cheie in mutare

Neymar

Brazilianul este protagonistul. El si-a manifestat in cercul de apropiati dorinta de a juca la Real Madrid, considerand ca mutarea la Paris nu a fost cea mai buna alegere. Acesta vrea o competitie mai puternica si nu e tocmai fericit la PSG, unde relationeaza in principal doar cu ceilalti brazilieni.

Florentino Perez

Nu e un secret ca presedintele Realului si-l doreste mult pe Neymar. Acesta a mai intentionat sa-l ia in urma cu cativa ani, dar Barcelona s-a miscat mai repede si i-a platit 40 de milioane de euro tatalui lui Neymar. Florentino a redeschis acum dosarul Neymar si nu mai vrea sa rateze sansa de a-l transfera pe atacant pe Bernabeu.

Neymar Senior

In spatele fiecarei miscari a lui Neymar se afla tatal sau. El este omul care se ocupa de toate aspectele extra-fotbalistice ale starului brazilian. Neymar Senior detine cheia mutarii, el fiind cel care discuta in numele fiului sau. Neymar Senior a spus dupa vizita lui Al Khelaifi in Brazilia ca "Viitorul lui Neymar e la PSG", dar Liberation a scris ca la doar 11 zile distanta acesta a luat legatura cu Pini Zahavi.

Pini Zahavi

Un "superagent" israelian, Zahavi impresariaza numerosi fotbalisti mari ai Europei si este de asteptat sa se ocupe in aceasta vara si de posibila mutare a lui Robert Lewandowski.

Zahavi a avut un rol important in relatia dintre Neymar, Santos si Barcelona, in momentul transferului acestuia in Catalunia. Atunci, el a incasat un comision de 12 milioane de euro. Acum, Zahavi a fost mandatat de Florentino Perez sa rezolve transferul.



Tamim bin Hamad al-Thani

Al Thani este "seful cel mare" al lui PSG. Acesta reprezinta principalul obstacol in calea mutarii. Acesta nici nu vrea sa auda de o vanzare a starului brazilian si considera ca aceasta mutare ar reprezenta o lovitura la fel de grea precum eliminarea echipei din UEFA Champions League chiar dupa un duel cu Real Madrid. Al Thani trebuie convins, iar aici va intra in joc Pini Zahavi.