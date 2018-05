ULTIMA ORA | Cand ajunge tehnologia VAR in Liga I: "Vor fi 7 arbitri delegati la fiecare meci!"

Alexandru Deaconu, vicepresedintele CCA, a vorbit despre implementarea tehnologiei VAR in Liga I

Deaconu spune ca tehnologia va putea fi implementata peste doi ani. LPF trebuie sa asigure partea logistica, iar FRF, prin Comisia Centrala a Arbitrilor, vine cu brigazile specializate pentru aceasta tehnologie.

"Peste 2 ani, sigur, putem vorbi si la noi de VAR. In functie de momentul in care vom avea aceasta tehnologie. Acum asteptam de la LPF sa furnizeze partea tehnica. Din discutiile pe care le-am avut, ei se gandeau sa achizitioneze patru sau cinci minivan-uri care sa fie dotate cu tehnologia necesara. Arbitri sa fie locati in aceaste van-uri din afara stadionului."

"Vor fi 7 arbitri delegati la fiecare meci, ne descurcam, sunt arbitri la ligile inferioare, tineri, care pot fi promovati in urmatoarea perioada."

"Sunt patru situatii care vor fi analizate prin aceasta tehnologie - penalty, cartonas rosu, gol corect sau incorect, plus situatia in care un jucator este sanctionat gresit. Adica daca trebuia sanctionat numarul 15 si tu l-ai sanctionat pe numarul 20", a explicat Alexandru Deaconu la Ora exacta in sport (PRO X).