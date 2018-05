Becali i-a trasat lui Dica doua schimbari in echipa, pentru meciul de la Craiova. Cei doi jucatori pe care ii vrea in teren: "Am dat milioane, iar ei imi zic ca nu se antreneaza bine"

Gigi Becali a spus in repetate randuri ca nu s-a implicat in alcatuirea echipei, ci doar ca a discutat cu Nicolae Dica si i-a spus opiniile sale. Pentru meciul de la Craiova, patronul FCSB a dictat, insa, doua schimbari.

Becali este inca suparat pe stafful sau si pe echipa, dupa ce FCSB a pierdut cu 0-1 la Iasi si si-a diminuat considerabil sansele la titlu. Totusi, el continua sa mai creada in castigarea trofeului: "Mai sunt doua meciuri, inca mai sunt sanse", spune el.

Pentru ultimele doua meciuri, acesta este, insa, decis sa urmeze o alta abordare si pare ca nu va mai da doar "sfaturi" in privinta alcaturii echipei.

Becali a spus la Digi ca vrea doi jucatori pe teren.

Acesta i-a certat pe Alibec si Budescu dupa meciul de la Iasi, dar si pe Dica si MM Stoica pentru ca insista cu Pintilii: "Are 32 de ani! In 2 ani e gata, iar ei il forteaza in continuare. Vreau tineri, ca d-aia am dat milioane pe ei", a spus Becali.

In aceste conditii, Becali a transmis ca la Craiova vor juca Dragos Nedelcu si Florinel Coman, jucatori pe care a dat aproximativ 4 milioane de euro.

"La Craiova o sa joaca Florinel Coman si Dragos Nedelcu, jucatori care nu se antrenau bine. Eu am dat milioane, iar ei (n.r Dica si stafful tehnic) imi zic ca nu se antreneaza bine...", a spus Becali.